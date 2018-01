XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:

21,90 EUR -2,23% (26.01.2018, 15:23)



ISIN Medios-Aktie:

DE000A1MMCC8



WKN Medios-Aktie:

A1MMCC



Ticker-Symbol Medios-Aktie:

ILM1



Kurzprofil Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist einer der führenden Kompetenzpartner und Lösungsanbieter für Specialty Pharma Arzneimittel in Deutschland. Dabei handelt es sich um Medikamente für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs, HIV und Hepatits, deren oft individualisierte Therapie wegen individueller Anforderungen langwierig und kostenintensiv ist.



Medios deckt die wichtigsten Bestandteile der Versorgungskette im Specialty Pharma Bereich ab. Dazu gehören der spezialisierte Großhandel, die Herstellung und Lieferung von personalisierten Zubereitungen unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards (GMP) sowie ergänzende Dienstleistungen.



Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie notiert im Regulierten Markt in Frankfurt (General Standard). (26.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Das Unternehmen habe aufgrund des stärker als erwarteten Wachstums seine Prognosen für 2017 übertroffen. Laut vorläufiger Berechnungen (IFRS) habe Medios seinen Konzernumsatz von Januar bis Dezember 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 58 Prozent auf 253,0 Millionen Euro gesteigert (Vorjahr: 160,4 Millionen Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern und Sondereffekten sei um 38 Prozent auf 8,0 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 5,8 Millionen Euro). Der Vorstand habe einen Konzernumsatz in Höhe von 230 Millionen Euro und ein EBT vor Sondereffekten in Höhe von 7,0 bis 7,5 Millionen Euro erwartet, so das Unternehmen.Der Anstieg des Konzernumsatzes habe in erster Linie aus der Hinzugewinnung von Marktanteilen durch den weiteren Ausbau des Partnernetzwerks sowie die Erweiterung des Produktangebots im Specialty Pharma Bereich resultiert.Trotz der guten News müsse der Titel einen Verlust von 1,8 Prozent hinnehmen. In Anbetracht der starken Rally zuvor sei dies aber keineswegs ungewöhnlich, dass der ein oder andere Anleger ein paar Gewinne mitnehme. Immerhin habe das Papier seit der Empfehlung des AKTIONÄR im August 2017 zwischenzeitlich rund 100 Prozent zugelegt. Die Medios-Aktie bleibe jedoch langfristig weiterhin hochinteressant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medios-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Medios-Aktie:22,00 EUR -2,65% (26.01.2018, 15:57)