Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,445 EUR +0,45% (01.02.2021, 10:24)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (01.02.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von 4,00 Euro auf 4,60 Euro.Medigene habe im Rahmen der Restrukturierung hin zur Konzentration von Forschung und Entwicklung auf die Behandlung solider Tumore die Einstellung des Entwicklungsprogramms MDG1021 zur Behandlung von Blutkrebs angekündigt. Die Phase I-Studie für die TCR-Therapie MDG1021 sei Ende Juni 2020 von der niederländischen Aufsichtsbehörde genehmigt und am Leiden University Medical Center (LUMC) begonnen worden. Darin sollte die Wirksamkeit der TCR-Therapie auf zurückkehrende oder andauernde Blutkrebserkrankungen untersucht werden. Das Unternehmen habe die Entscheidung zur Einstellung des Programms damit begründet, dass sich der Zeitrahmen zur Entwicklung des Medikaments weiter erstrecke, als zuvor angenommen worden sei. Hierzu trage die aktuelle Lage der COVID-19-Pandemie in den Niederlanden bei, die die Rekrutierung von Patienten zusätzlich erschwere und für Verzögerungen sorge. Vor dem Hintergrund, dass Medigene im Rahmen der Restrukturierung die Einsparung liquider Mittel (per: 30.06.2020: 39,88 Mio. Euro, 31.12.2019: 54,68 Mio. Euro) verfolge, um bis in das Q3/2022 finanziert zu sein, erachte Gottschalt den Studienabbruch als strategisch sinnvoll. Somit könne Medigene seines Erachtens die finanziellen Ressourcen zur Weiterentwicklung der aussichtsreichsten Medikamentenkandidaten (MDG1011, MDG10XX) verwenden. Weitere Informationen werde das Unternehmen im Rahmen der Q4-Zahlen am 25.03. bekannt geben.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bewertet die Medigene-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 01.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:4,535 EUR +1,23% (01.02.2021, 09:16)