Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

6,145 EUR -3,08% (16.01.2020, 14:15)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (16.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die jüngst vorgestellten 24-Monats-Behandlungsdaten der PhI/II mit Medigenes dendritischem Zell-(DC)-Impfstoff zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML) würden, nach Einschätzung der Fachanalysten von EQUI.TS GmbH, nicht nur gute Sicherheit und Verträglichkeit, sondern auch (insbesondere für Hoch-Risiko-Patienten) eine aussichtsreiche (bei 24-monatigen Behandlungszeit eine Gesamtüber-lebensrate 80%) Rückfall-Behandlung aufzeigen.Die Aktienexperten würden zum Jahreswechsel 2020/21 die Verpartnerung der DC-Technologie erwarten, die nicht - wie die TCR's - im Unternehmensfokus stünden. Die von den Analysten erwarteten Zahlungen aus der Projektverwertung würden in das EQUI.TS-Bewertungsmodell einfließen. Der Zielkursanstieg falle durchaus kräftig aus, weil auch der ansteigende Risikoappetit am Kapitalmarkt aktuell die Peergruppen-Bewertung spürbar heben würde.Ein vorsichtiges Anlageverhalten sei unverändert angeraten; die aktuelle Empfehlung für die Medigene-Aktie laute nun "kaufen", so Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 16.01.2020)Börsenplätze:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:6,14 EUR -2,54% (16.01.2020, 13:35)