Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Martinsried (www.aktiencheck.de) - Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) gibt die Erteilung des US-Patents 9.862.755, das einen hochaffinen T-Zell-Rezeptor mit einer Epitopmarkierung abdeckt, durch das US-Patentamt (USPTO) bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Einführung einer Epitopmarkierung auf einem T-Zellrezeptor mit hoher Affinität ermöglicht potenziell die ex vivo und in vitro Bewertung der adoptiv übertragenen T-Zelltherapien. Mögliche Anwendungen dieser Technologie beinhalten die Verfolgung von TCR-modifizierten T-Zellen durch alle Schritte der patientenindividualisierten Zellherstellungsprozesse, die Überwachung der Proliferation und Persistenz der TCR-modifizierte T-Zellen in Blut- und Gewebeproben nach der Verabreichung an Patienten und die Entfernung von unerwünschten T-Zellen durch Antikörper.Medigene besitzt eine exklusive Lizenz für das Patent, das an das Helmholtz Zentrum München und das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin erteilt wurde.Prof. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende und Wissenschaftsvorstand von Medigene und Miterfinderin der zugrundeliegenden Technologie, erklärt: "Dieses US-Patent ergänzt unser breites Patentportfolio im Bereich der T-Zellimmuntherapien und ist eines von vielen Beispielen der präzisen Werkzeuge, die wir entwickeln. Dieses Patent ist auch Teil unserer langfristigen Strategie, T-Zell-spezifische Antikörpern, TABs, als Designerwerkzeuge in verschiedenen potenziellen Einsatzbereichen anzuwenden. TABs werden uns helfen, zukünftig bessere und sicherere Produkte zu entwickeln."Über Medigenes TCR-Technologie: Die TCR-Technologie zielt darauf ab, körpereigene T-Zellen des Patienten mit tumorspezifischen T-Zell-Rezeptoren auszustatten. Die bezüglich ihres Rezeptors modifizierten T-Zellen sind dadurch in der Lage, Tumorzellen zu erkennen und wirksam zu zerstören. Dieser immuntherapeutische Ansatz versucht, die bestehende Toleranz gegenüber den Krebszellen und die tumor-induzierte Immunsuppression im Patienten zu überwinden, indem T-Zellen des Patienten außerhalb des Körpers (ex vivo) aktiviert und modifiziert werden.