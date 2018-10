Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (11.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von André Fischer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":

André Fischer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.

Das Unternehmen präsentiere sich ab dem 16. Oktober 2018 auf dem European Society of Gene and Cell Therapy Kongress in Lausanne. Direkt im Anschluss rücke dann der European Society for Medical Oncology Kongress in München in den Fokus. Nach den Veranstaltungen im Herbst 2017 habe der Immuntherapie-Spezialist vorübergehend kräftig im Kurs zugelegt. Auch dieses Mal könnten die Konferenzen wieder für frische Impulse sorgen.

Sollte der "Risk-Off"-Modus der Aktienmärkte jedoch in den nächsten Wochen weiter anhalten, könnte das Wertpapier bis auf das 2017er August-Tief abrutschen - es habe knapp oberhalb von 8,50 Euro gelegen.

Zudem besteht im Bereich zwischen 7,00 und 8,50 Euro massive charttechnische Unterstützung, weshalb sich spätestens auf dieser Basis Zukäufe anbieten, so André Fischer von "Der Aktionär" in einer aktuellen Medigene-Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2018)