Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

3,90 EUR +0,13% (01.04.2021, 13:49)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

3,90 EUR +0,65% (01.04.2021, 14:02)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de (01.04.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) weiterhin mit dem Rating "halten" ein.COVID-19-bedingte Verzögerungen hätten erneut Tribut bei Medigene gefordert, schreiben die Fachanalysten von EQUI.TS in ihrer neuesten Studie. Der CMO Dr. K. Pinkernell habe am 31.03.21 das Unternehmen verlassen; Dr. R. Goedkoop habe die Aufgaben übernommen und solle die Phase I des TCR-Führungsprojekts MDG 1011 finalisieren. Die präklinische Entwicklung konzentriere sich seit September 2020 ausschließlich auf die 2. Gen- und 3. Gen-TCR|s (mit den patentierten iM-TCR) in der Indikation "solide Tumore" ("MDG10xx").Die übrigen Projekte seien seither zu "Non Core" erklärt worden.Unterdessen komme mehr Wettbewerb. BioNTech - das sei erst vor wenigen Tagen in Mainz betont worden - plane konkret eine TCR-Studie und wolle mit BNT211 noch in H1/21 eine Ph1/2 starten.Der Zielkurs sinke; ein vorsichtiges Anlageverhalten sei unverändert angeraten - die aktuelle Empfehlung laute also "halten", so Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH. (Analyse vom 01.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: