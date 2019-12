Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,09 EUR -9,87% (12.12.2019, 14:23)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (12.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Medigene habe am 10.12. (nachbörslich) Zwischenergebnisse im Rahmen der klinischen Phase-I/II-Studie für den Leukämie-Impfstoff Dendritische Zell-Vakzine präsentiert, die nach Interpretation des Analysten auf eine nicht-signifikante Wirkung hindeuten würden. Dies sei äußerst negativ zu werten, da es sich bei dem Impfstoff um das am weitesten fortgeschrittene Projekt der F&E-Pipeline des Unternehmens handle. Die Medigene-Aktie habe entsprechend mit einem deutlichen Kursrückgang (11.12.: -18%) reagiert. Die Studie solle Ende 2019 abgeschlossen und deren Daten Anfang 2020 veröffentlicht werden. Medigene habe per 30.09.2019 immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 33 (zum Vergleich Eigenkapital: 86) Mio. Euro in der Bilanz stehen und zu diesem Zeitpunkt über eine Nettoliquidität von 60,51 Mio. Euro verfügt.Der Analyst habe seine Prognosen (2020ff) infolge der wahrscheinlich nicht signifikanten Wirkung des Impfstoffs und damit verbundener Ergebnisbelastungen gesenkt (u.a. EPS 2020e: -1,28 (alt: -0,96) Euro). Die Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung (liege in der Natur des Geschäftsmodells) hätten sich durch den wahrscheinlichen F&E-Rückschlag nochmals erhöht.Vor diesem Hintergrund stuft Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, die Medigene-Aktie von "halten" auf "verkaufen" zurück. Das Kursziel sei von 6,10 auf 3,40 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 12.12.2019)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:4,138 EUR -6,89% (12.12.2019, 14:11)