Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel nehme am Dienstag wieder Fahrt auf und notiere bereits knapp über dem wichtigen Widerstand in Form der 200-Tage-Linie. Grund für den heutigen Kursanstieg sei die Meldung, dass Structured Immunity, ein auf die Optimierung und Validierung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-Proteinen spezialisiertes Biotechnologie-Unternehmen, und Medigene eine Forschungskooperation eingehen würden."Der Aktionär" bleibe weiterhin optimistisch, was die langfristige Entwicklung von Medigene angehe. Die Medigene-Aktie sei aufgrund des frühen Stadiums jedoch ganz klar als hochspekulativ einzustufen. Würden aber die erhofften Forschungserfolge gelingen, dürfte das Papier mittel- bis langfristig deutlich höher notieren. Die Medigene-Aktie bleibe ein interessantes Investment zur Depotbeimischung für risikobereite Anleger, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:14,20 EUR +5,42% (21.08.2018, 10:31)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:14,24 EUR +5,72% (21.08.2018, 10:55)