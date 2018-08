Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (20.08.2018/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Aktienexperte der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Das erste Halbjahr 2018 sei plankonform und mit dem ersten Erfolgsmeilenstein aus der BLUE-Kooperation sehr erfreulich verlaufen, so fasse die Research-Boutique aus Frankfurt/M die Entwicklung beim Krebsmedikamentenentwickler aus Martinsried zusammen. Die Guidance sei entsprechend angepasst worden.Der Start der Phase I/II Studien des TCR-Führungsprojekts MDG1011 sei erfolgt, darüber habe das Management ausführlich in der Telefonkonferenz am 07.08.2018 berichtet. Die Patientenrekrutierung habe begonnen und solle beschleunigt werden. Der Fahrplan für das TCR-Führungsprojekt MDG1011 scheine den Aktienexperten unverändert valide. Erste klinische Hinweise zur Sicherheit von MDG1011 würden richtungsweisend sein, so ihre Einschätzung.Auch die Mitbewerber von Medigene im TCR-Feld, wie bluebird bio, Adaptimmune Therapeutics, Bellicum Pharma, hätten durchaus positive Meldungen generieren können, so die Aktienexperten. Ihre analytische Bewertung sei ebenfalls gestiegen, die Aktienkurse unterdessen korrigiert hätten.Die H1/18-Einnahmen seien um 12% ggü. Vj. auf 5,5 Mio. Euro gestiegen. Der Cashflow-Abfluss habe sich auf 1,5 Mio. Euro reduziert; der Cash-Bestand sei auf 80,8 Mio. Euro gestiegen, was bei plankonformem Geschäftsgang weit über das Jahr 2020 hinaus reichen solle. Das EPS i.H.v. -0,32 Euro habe sich leicht zum Vorjahr (H1/17: -0,36 Euro) verbessert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: