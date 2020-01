Börsenplätze Medigene-Aktie:



5,195 EUR +23,69% (10.01.2020, 15:34)



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (10.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Lange Zeit sei es ruhig beim deutschen Biotech-Unternehmen Medigene gewesen. Die Aktie sei von einem Tief zum nächsten gerutscht. Doch am heutigen Freitag melde sich der Titel eindrucksvoll zurück. Die Aktie liege bereits 25 Prozent im Plus. Grund seien positive Daten der klinischen Phase-1/2-Studie mit dem dendritischen Zell (dendritic cell, DC) -Impfstoff bei akuter myeloischer Leukämie (AML).Wie Medigene mitteile, seien die primären Endpunkte der Studie, die die Machbarkeit der Herstellung/Verabreichung sowie die Sicherheit/Verträglichkeit des DC-Impfstoffs über einen Zeitraum von zwei Jahren beurteilen würden, erfolgreich erreicht worden. Die DC-Impfungen seien gut vertragen worden, ohne dass es zu schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen (serious adverse events, SAEs) im Zusammenhang mit der Behandlung gekommen sei.Die Studie sei am Universitätsklinikum Oslo in Norwegen an 20 Patienten durchgeführt worden. Die Daten seien kurz nach Abschluss der klinischen Studie erhoben worden, das heiße nach 24 Monaten Impfung und Nachsorge aller Patienten.Die sekundären Endpunkte zur Bewertung der wichtigsten klinischen Parameter der Patienten würden zeigen, dass nach 24 Monaten Behandlung die Gesamtüberlebensrate (overall survival rate, OS) bei 80 Prozent und die progressionsfreie Überlebensrate (progression-free survival rate, PFS) bei 55 Prozent gelegen habe.Die heutigen News seien ein klares positives Signal für Medigene und den Ansatz des Unternehmens. Die Aktie sei zuvor förmlich ausgebombt. Eine Fortsetzung der Erholung sei deswegen nicht unwahrscheinlich.Dennoch - die Aktie eignet sich nur für äußerst risikobereite Anleger, die auch über genügend Geduld verfügen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Wie die heutigen News aber zeigen würden, habe die Aktie aber massives Potenzial, wenn das Unternehmen in Zukunft weitere positive Meldungen liefern könne. (Analyse vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link