Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (14.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immuntherapie-Spezialisten Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Die Aktie von Medigene komme derzeit einfach nicht in die Gänge. Am heutigen Dienstag habe das Unternehmen über das erste Quartal berichtet. Beim Umsatz habe Medigene einen leichten Rückgang von 2,14 Millionen auf 2,10 Millionen Euro verzeichnet. Die Forschungs- und Entwicklungskosten seien von 4,32 Millionen auf 5,54 Millionen Euro gestiegen. Der operative Verlust auf EBITDA-Basis sei im ersten Quartal 2019 planmäßig von 3,81 Millionen auf 4,99 Millionen Euro gestiegen, so Medigene in einer Mitteilung. Unter dem Strich habe Medigene einen Quartalsverlust von 5,67 Millionen Euro nach zuvor 4,17 Millionen Euro ausgewiesen. Die liquiden Mittel hätten sich seit Ende 2018 von 71,4 Millionen Euro auf 65,5 Millionen Euro reduziert.Der Ausblick für das Gesamtjahr sei im Zuge des Verkaufs der Rechte an Veregen und der im April 2019 vereinbarten Zelltherapie-Partnerschaft mit Roivant/Cytovant angepasst worden. Der Umsatz solle zwischen zehn und elf Millionen Euro (bisherige Prognose: 5,5 bis 6,5 Millionen Euro) liegen. Hiervon würden fünf Millionen Euro auf die Zelltherapievereinbarung mit Roivant/Cytovant zurückgehen. Auf EBITDA-Basis habe Medigene seine Prognose bestätigt: Hier erwarte die Biotech-Gesellschaft einen Verlust zwischen 23 Millionen und 28 Millionen Euro."Mit einer verbesserten Finanzprognose und ausreichenden liquiden Mitteln sind wir gut aufgestellt, weitere Fortschritte bei unserer Immuntherapieplattform und den verschiedenen Entwicklungskandidaten zu erzielen", so die Vorstandsvorsitzende Dolores Schendel. Zufrieden habe sich Schendel auch mit der Bluebird-Bio-Partnerschaft gezeigt: "Wir freuen uns sehr, dass in unserer Partnerschaft mit Bluebird Bio bereits das erste TCR-Forschungsprojekt einen TCR-Kandidaten hervorgebracht hat, der so überzeugende präklinische Daten lieferte, dass er von Bluebird Bio für die klinische Entwicklung ausgewählt wurde."Die Medigene-Aktie ist deswegen für spekulativ orientierte Anleger eine interessante Wette auf langfristige Erfolge, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Es sei in jedem Fall Geduld gefragt und auch ein Fehlschlag müsse einkalkuliert werden. Würden jedoch die erhofften Erfolge gelingen, dürfte die Aktie langfristig deutlich höher notieren. (Analyse vom 14.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: