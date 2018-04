Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (05.04.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie: Wette auf den Krebskiller - AktienanalyseDie Vorlage der 2017er-Zahlen ist der Medigene-Aktie (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) gar nicht gut gekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Anleger seien in Scharen aus der Biotechaktie geflüchtet: Es sei von 18 auf 13 Euro nach unten gegangen. Dabei sei das Zahlenwerk für einen Medikamentenentwickler alles andere als überraschend ausgefallen. Aufgrund gestiegener Forschungskosten habe sich der Fehlbetrag von 9,5 Mio. auf knapp 13,6 Mio. Euro ausgeweitet. Wären da nicht die Erlöse aus dem Verkauf der US-Rechte für das Warzenmittel Veregen gewesen, wäre das Minus noch größer ausgefallen. Gleichzeitig sei der Umsatz auch dank einer neuen Entwicklungskooperation um 17 Prozent auf 11,4 Mio. Euro vorangekommen.Negativ sei Anlegern vor allem die Prognose aufgestoßen. Denn die Forschungskosten sollten weiter zunehmen. Das Unternehmen starte unter anderem eine wichtige Sicherheits- und Machbarkeitsstudie in der Krebsimmuntherapie. Daher rechne das Management für 2018 mit einer deutlichen Ausweitung des Verlusts. Prognostiziert werde ein EBITDA von minus 21 Mio. bis minus 23 Mio. Euro. Der Umsatz werde bei 7,5 Mio. bis 9,5 Mio. Euro gesehen.Die Korrektur habe Medigene-Finanzchef Thomas Taapken zum Kauf eigener Aktien genutzt. Das Gesamtvolumen betrage zwar nur knapp 43.000 Euro. Dennoch sei die Transaktion positiv zu sehen. Für eine Erholungsbewegung habe Ende März eine positiv aufgenommene Firmenpräsentation auf der "Annual Needham Healthcare Conference" gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:14,10 EUR +2,69% (05.04.2018, 14:50)