Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie: Deutlicher Kursrutsch - AktienanalyseDem Biotech-Unternehmen Medigene (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) aus dem TecDAX machen weiterhin hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu schaffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der operative Verlust habe 2017 wie im Vorjahr bei über 12 Mio. Euro gelegen. Und zumindest kurzfristig sei keine Besserung in Sicht, im Gegenteil: Wegen steigender Forschungskosten werde das Minus im laufenden Jahr noch höher ausfallen. Geplant sei ein EBITDA von minus 21 bis minus 23 Mio. Euro. Zwar rechne das Unternehmen in seine Prognose keine möglichen Meilensteinzahlungen oder Zuflüsse aus Partnerschaften und eventuellen Transaktionen ein, die Börse habe dennoch enttäuscht reagiert. Zeitweise habe das Papier von Medigene mehr als 10 Prozent verloren. Analysten würden der Medigene-Aktie dennoch die Treue halten. Dabei würden sie unter anderem auf den Start der MDG-1011-Studie verweisen. (Ausgabe 12/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie:14,45 EUR +7,20% (29.03.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:14,30 EUR +4,19% (29.03.2018, 17:53)