Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

15,01 EUR -7,12% (22.03.2018, 14:14)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (22.03.2018/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von 12,50 auf 16,50 Euro.Das Zahlenwerk für das vierte Quartal 2017 sei insgesamt besser als erwartet ausgefallen, sei aber u.a. auf Verzögerungen beim Studienstart für MDG1011 zurückzuführen gewesen sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Entsprechend sei die Guidance für das Gesamtjahr ergebnisseitig übertroffen worden. Der Ausblick für 2018 sei unspektakulär. Das Hauptaugenmerk sollte jedoch weiterhin auf der Entwicklung der Pipeline liegen. Weininger habe seine EPS-Prognosen gesenkt. Mittelfristig schätze er die Aussichten für Medigene aber unverändert als vielversprechend ein. Die künftige Kursentwicklung der Medigene-Aktie sollte weiterhin von einer hohen Volatilität geprägt sein. Deutliche und nachhaltige Kursansstiege erwarte der Analyst derzeit nicht.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Medigene-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 12,50 auf 16,50 Euro angehoben. (Analyse vom 22.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link