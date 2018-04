Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktie im Aufwärtstrendkanal - ChartanalyseMedigene (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) entwickelt nach eigenen Angaben hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Entsprechende Projekte würden sich laut Unternehmen in der präklinischen sowie auch in der klinischen Entwicklung befinden. Die Aktie von Medigene, welche im Technologieindex TecDAX notiere, habe vor einigen Wochen noch an der runden Marke von 20 Euro gekratzt. Ehe die Jahreszahlen von 2017 und der Ausblick für 2018 schlecht angekommen seien am Markt - was die Aktie flugs Richtung Süden geschickt habe. So habe Medigene unter anderem bekannt gegeben, dass man im laufenden Geschäftsjahr deutlich steigende Aufwendungen für Forschung und Entwicklung verkraften müsse. Diese sollten sich auf bis zu 24 Mio. Euro belaufen.Wohingegen sich der Umsatz lediglich auf etwa 9,5 Mio. Euro belaufen solle. Dies klinge erst einmal ziemlich ernüchternd. Allerdings könnten sich die Planzahlen des Unternehmens als konservativ erweisen. Denn nicht enthalten in diesen Schätzungen seien nach Auskunft von Medigene potenzielle künftige Meilensteinzahlungen oder Mittelzuflüsse aus bestehenden oder zukünftigen Partnerschaften beziehungsweise aus Transaktionen.Seit vergangenem Sommer befinde sich die Aktie von Medigene in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 12,70 Euro verlaufe. Könne der Biotech-Titel wieder auf alte Höhen steigen?Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:14,54 EUR +4,15% (04.04.2018, 09:45)