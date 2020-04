Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (07.04.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von 6,60 Euro auf 4,40 Euro.Das Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2019 (testiert) habe beim Umsatz im Rahmen der Analystenprognosen gelegen. Die deutliche ergebnisseitige Abweichung von der Analystenprognose und dem Marktkonsens beruhe darauf, dass die in Q2/2019 gebuchten Wertberichtigungen im Rahmen des Veregen-Verkaufs zurückgenommen und in 2018 bilanziert worden seien. Medigene habe die Guidance beim Umsatz in der oberen Hälfte und beim angepassten EBITDA in der unteren Hälfte der jeweiligen Zielspanne erreicht. Die F&E-Aufwendungen seien geringer ausgefallen, als budgetiert.Die Guidance für 2020 impliziere einen deutlichen Rückgang des EBITDA sowie einen deutlichen Anstieg der F&E-Aufwendungen. Medigene erwarte keine wesentlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftsentwicklung. Somit werde auch die Guidance davon nicht betroffen sein. Klinische Studien könnten sich aufgrund von COVID-19 jedoch verzögern, was nach Meinung des Analysten zu Verschiebungen von Meilensteinzahlungen an Medigene führen werde. Gottschalt habe seine Prognosen für 2020e (u.a. EPS: -1,18 (alt: -0,96) Euro) und 2021e (u.a. EPS: -1,06 (alt: -0,93) Euro) reduziert.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, bewertet die Medigene-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 07.04.2020)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:4,77 EUR +9,03% (07.04.2020, 09:20)