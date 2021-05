Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (10.05.2021/ac/a/a



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Nachdem die Media and Games Invest plc (MGI) Ende Februar 2021 ihre vorläufigen Geschäftszahlen 2020 veröffentlicht habe, habe die Gesellschaft nun auch kürzlich die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 bekannt gegeben. Hiernach habe der MGI-Konzern mit einem Quartalsumsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr von 96,0% auf 51,90 Mio. EUR (Q1 2020: 26,50 Mio. EUR) seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fortgesetzt und zugleich ein weiteres Rekordquartal verzeichnen können.Der deutliche Konzernumsatzanstieg sei insbesondere vom Gaming-Segment getragen worden, dem traditionell größten Geschäftsbereich. In diesem Segment habe das Unternehmen im ersten Quartal 2021 einen sprunghaften Umsatzanstieg um 97,1% auf 27,40 Mio. EUR (Q1 2020: 13,90 Mio. EUR) erzielt. Hauptursächlich für diese positive Entwicklung seien neben der KingsIsle-Akquisition auch mehrere große Inhaltsupdates (sog. Content-Updates) in Kombination mit einer verstärkten Nutzerakquisition gewesen.Daneben habe auch die Mediensparte mit einem dynamischen Umsatzzuwachs von 94,4% auf 24,50 Mio. EUR (Q1 2020: 12,60 Mio. EUR) ebenso kräftig zum Konzernumsatzanstieg beigetragen. Zu dieser erfreulichen Entwicklung hätten vor allem die Kundenbeziehungen zu Gaming-Unternehmen und die im ersten Quartal übernommene Mediengesellschaft LKQD (Anbieter einer Werbevideoplattform) geführt.Parallel zur rasanten Umsatzentwicklung sei ebenfalls eine dynamische Ergebnisentwicklung erzielt worden. So sei das EBITDA im ersten Quartal 2021 im Vergleich zur Vorjahresperiode um rund 128,0% auf 12,10 Mio. EUR (Q1 2020: 5,30 Mio. EUR) gesteigert worden. Das um Einmaleffekte (z.B. Sonder- und Restrukturierungskosten aus M&A-Transaktionen) korrigierte EBITDA habe im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 129,0% auf 13,50 Mio. EUR (Q1 2020: 5,90 Mio. EUR) ebenso deutlich zugelegt. Die bereinigte EBITDA-Marge habe hiernach 26,0% betragen und sei damit im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q1 2020: 22,0%) ebenfalls deutlich ausgebaut worden.Im Zuge der veröffentlichten Quartalszahlen habe die Gesellschaft zudem verkündet, dass sie sowohl für die Gaming- als auch Mediensparte ein starkes Wachstum im laufenden Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr erwarte. Dieser Ausblick bewege sich damit auch im Rahmen der vom Unternehmen bekannt gegebenen mittelfristigen Ziele, die eine durchschnittliche Umsatzwachstumsrate von 25,0% bis 30,0% (CAGR) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 25,0% bis 30,0% sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 15,0% bis 20,0% in Aussicht stellen würden.Marcel Goldmann, Analyst der GBC AG, hat auf Basis der Unternehmens-Guidance seine Prognosen angepasst und im Rahmen seines DCF-Bewertungsmodells ein Kursziel in Höhe von 7,35 EUR je Aktie ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 4,39 Mio. EUR liege also noch reichlich Kurspotenzial vor und daher sei die Media And Games Invest plc ein klarer Kauf. (Analyse vom 07.05.2021)