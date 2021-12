Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

3,908 EUR -8,05% (06.12.2021, 19:32)



XETRA-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

3,90 EUR -12,04% (06.12.2021, 17:35)



ISIN Media and Games Invest-Aktie:

MT0000580101



WKN Media and Games Invest-Aktie:

A1JGT0



Ticker-Symbol Media and Games Invest-Aktie:

M8G



Kurzprofil Media and Games Invest SE:



Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (06.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G) unter die Lupe.Das Spiele- und Medienunternehmen habe in den USA eine Übernahme getätigt. Nordamerika sei für Media and Games Invest enorm wichtig, denn hier erziele die Gesellschaft einen Großteil ihrer Umsätze. Das Unternehmen sei sehr breit aufgestellt und die Aussichten für die Spiele-Branche seien nach wie vor sehr gut. Die Media and Games Invest-Aktie sei zwar kein Schnäppchen, gehöre aber zumindest auf die Watchlist, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.12.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie: