Euronext Paris-Aktienkurs McPhy Energy-Aktie:

22,00 EUR -0,45% (25.08.2020, 17:35)



ISIN McPhy Energy-Aktie:

FR0011742329



WKN McPhy Energy-Aktie:

A1XFA8



Ticker-Symbol McPhy Energy-Aktie:

M6P



Euronext Paris Ticker-Symbol McPhy Energy-Aktie:

MCPHY



Kurzprofil McPhy Energy SAS:



McPhy Energy SAS (ISIN: FR0011742329, WKN: A1XFA8, Ticker-Symbol: M6P, Euronext Paris Ticker-Symbol: MCPHY) ist ein auf die Herstellung und Vermarktung von Anlagen zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff in Form von Feststoff aus der Wasserelektrolyse spezialisiertes Unternehmen. McPhy Energy bietet auch Elektrolyseure, Speicherbehälter sowie integrierte Lösungen für den Energie-, Industrie- und Transportsektor an. Ende 2019 verfügte das französische Unternehmen über drei Produktionsstätten in Frankreich, Deutschland und Italien. (25.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McPhy Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von McPhy Energy (ISIN: FR0011742329, WKN: A1XFA8, Ticker-Symbol: M6P, Euronext Paris Ticker-Symbol: MCPHY) unter die Lupe.McPhy sei die beste Wasserstoff-Aktie dieses Jahres. Das Papier des französischen Unternehmens komme im bisherigen Jahresverlauf auf ein Plus von rund 500%! Nach dem steilen Kursanstieg sei eine Konsolidierung überfällig gewesen, aber die McPhy-Aktie präsentiere sich charttechnisch weiterhin in einer sehr guten Verfassung. Trader könnten mit einem Stoppkurs weiter reinspringen, zumal wir vor einem gigantischen Nachfrageboom im Wasserstoffbereich stünden, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.08.2020)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze McPhy Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs McPhy Energy-Aktie:22,50 EUR +0,45% (25.08.2020, 19:37)