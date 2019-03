XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

165,41 EUR +0,74% (26.03.2019, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

165,31 EUR +0,66% (26.03.2019, 14:25)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

185,72 USD -0,58% (25.03.2019, 21:01)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (26.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.McDonald's sei auf dem besten Weg, ein Tech-Unternehmen zu werden. Der Dino unter den Burgerbratern habe am Montag die größte Übernahme seit 20 Jahren gemeldet. McDonald's zahle 300 Millionen Dollar für das US-Tech-Unternehmen Dynamic Yield. Mithilfe der Technik von Dynamic Yield wolle die Fast-Food-Kette ihre Drive-in-Schalter umrüsten und viel moderner machen.Die Akquisition zeige, wo McDonald's-CEO Steve Easterbrook mit dem Konzern hin wolle: Big M solle zu einem digitalen Unternehmen werden, das künftig die Zahl der Angestellten deutlich reduzieren werde. Zwar seien die Zeiten des starken Umsatzwachstums bei Big M längst vorbei. Dafür habe beim Burgerbrater eine andere Zeitrechnung begonnen: Die Margen würden in den kommenden Jahren durch die zunehmende Automatisierung, Digitalisierung und KI durch die Decke gehen. Aktuell komme MCD auf eine Nettomarge von 30 Prozent. Denkbar sei bereits in ein paar Jahren eine Gewinnspanne von 40 Prozent.Unterdessen notiere der US-Titel nach wie vor unmittelbar knapp unter dem Rekordhoch bei 190,88 Dollar. Gelinge das Break, wäre dies ein starkes Kaufsignal. Nach unten sichere die 200-Tage-Linie bei 171,84 Dollar den Aktienkurs ab.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: