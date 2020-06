Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

ISIN McDonald's-Aktie:

WKN McDonald's-Aktie:

Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (25.06.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - McDonald's: Vom Corona-Tief deutlich erholt - AktienanalyseDas Coronavirus und das Einfrieren des öffentlichen Lebens hat das Geschäft von McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) wegbrechen lassen - ebenso wie die Aktie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Habe der Kurs Mitte Februar noch bei mehr als 215 Dollar gelegen, sei er bis Mitte März auf ein Tief von etwas über 124 Dollar abgerutscht. Ein so großes Minus habe sich nicht einmal während der Finanzkrise angestaut. Doch inzwischen habe sich das Papier wieder berappelt - analog zum Geschäft. Laut dem Burgerbrater hätten aufgrund der zunehmenden Lockerungen inzwischen etwa 95 Prozent der Filialen wieder geöffnet. Das mache sich natürlich auch am Absatz bemerkbar: Während das Minus im April noch bei 39 Prozent gelegen habe, sei es im Mai mit knapp 21 Prozent schon deutlich geringer ausgefallen. Auf dem US-Markt seien die Verkäufe auf vergleichbarer Ladenfläche den Angaben zufolge zuletzt nur noch um 5,1 Prozent gesunken.Das Schlimmste scheine also überstanden. McDonald's versuche daher nun das, was viele Wettbewerber versuchen würden - und letztlich nur folgerichtig sei: Mit einer Einstellungsoffensive die Löcher zu stopfen, die die Krise auf dem Fast-Food-Markt hinterlassen habe. Dabei lasse das Unternehmen die Konkurrenz ganz schön alt aussehen: Wie McDonald's mitgeteilt habe, sollten im Sommer in den USA 260.000 neue Mitarbeiter angeheuert werden - das seien etwa doppelt so viele wie die Wettbewerber Subway, Taco Bell von Yum Brands, Panda Express und Dunkin zusammen in den kommenden Monaten unter Vertrag nehmen möchten. Ein klarer Fingerzeig - auch in Richtung Börse, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 25/2020)