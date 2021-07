XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (28.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. unter die Lupe.Dank starker Verkäufe des Crispy Chicken Sandwichs habe McDonald's im zweiten Quartal den Umsatz stark gesteigert. Die Erlöse seien im Berichtszeitraum um 57 Prozent auf 5,89 Milliarden Dollar geklettert und die Erwartungen der Analysten in Höhe von 5,6 Milliarden Dollar getoppt. Setze sich der Höhenflug der Aktie nun fort?Die globalen Umsätze auf gleicher Fläche hätten sich um 41 Prozent auf 1-Jahres-Basis und um sieben Prozent auf 2-Jahres-Basis verbessert. In den USA hätten die Erlöse auf gleicher Fläche um 26 Prozent beziehungsweise 15 Prozent zugelegt.Der Gewinn sei auf 2,22 Milliarden Dollar oder 2,95 Dollar je Aktie gestiegen. Ein Jahr zuvor, im Lockdown, habe Big M 484 Millionen Dollar oder 0,65 Dollar je Aktie verdient.Die Zahlen von McDonald's seien stark, keine Frage. Der Konzern stehe schon jetzt, ganz kurz nach dem Lockdown, besser da als vor der Krise. Die vorbörslichen Gewinnmitnahmen dürften bald vorbei sein und die Aktie sollte wieder in den Haussemodus übergehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2021)