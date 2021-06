XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (12.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Der US-Konzern sei Opfer einer Hacker-Attacke geworden. Dabei hätten die Angreifer Daten von Kunden, Mitarbeitern und Franchise-Nehmern in den USA, Südkorea und Taiwan erbeutet. Es seien allerdings keine Zahlungsinformationen gestohlen worden, betone McDonald's. Der Hack sei der vierte Vorfall dieser Art in den letzten Wochen.Im Gegensatz zu den Angriffen auf CNA Financial, den weltgrößten Fleischproduzenten JBS oder die Colonial Pipeline sei bei McDonald's keine Erpressungssoftware eingesetzt worden, behaupte das Unternehmen gegenüber dem "Wall Street Journal".In den USA hätten die Angreifer laut Unternehmensangaben auf Geschäftskontaktinformationen für Franchises, Kontaktinformationen von Mitarbeitern, die Sitzplatzkapazität von Filialen und die Quadratmeterzahl von Spielbereichen zugegriffen. Bei den gestohlenen Daten in Südkorea und Taiwan handele es sich um persönliche Kundendaten, die jedoch keine Zahlungsinformationen beinhalten würden. Laut dem "Wall Street Journal" habe Burger-Kette seit Kurzem externe Berater engagiert, die die Einbrüche auf einem internen Sicherheitssystem untersuchen würden.Die Attacke auf McDonald's sei nicht so katastrophal wie z.B. der Angriff auf JBS. Sie belege aber, dass große Unternehmen oft leichte Ziele für Hacker darstellen würden. "Der Aktionär" sehe die weitere Entwicklung der Fast-Food-Kette dennoch weiter positiv. Gewinne laufen lassen, rät Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: