Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (27.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Aller Widrigkeiten durch Covid zum Trotz sei die Aktie von McDonald’s am Dienstag vorbörslich auf eines neues Rekordhoch geklettert. Offensichtlich erwarte der Markt am Mittwoch vom Burger-Dino gute Zahlen für das zweite Quartal. Während viele Restaurants ums Überleben kämpfen würden, knüpfe McDonald’s an die Vor-Corona-Form an.Die von Bloomberg befragten Analysten würden für den Berichtszeitraum Erlöse von 5,6 Milliarden Dollar erwarten. Beim EBITDA sollte McDonald’s 2,8 Milliarden verbucht haben. Den bereinigten Gewinn würden die Experten auf 1,6 Milliarden Dollar schätzen.Damit wäre der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent gewachsen. Beim Gewinn ergäbe sich ein Plus von 223 Prozent, wobei der Vergleich angesichts des historischen Einbruchs im Lockdown, als die Restaurants weltweit hätten schließen müssen, natürlich stark hinke.Entscheidender sei der Vergleich mit Q2/2019. Würden die Analysten recht behalten, stehe McDonald’s bereits jetzt, wenige Monate nach dem Lockdown, besser da als vor zwei Jahren. Damals habe der Konzern 5,3 Milliarden Dollar erlöst und ein EBITDA von 2,7 Milliarden sowie einen bereinigten Nettogewinn von 1,6 Milliarden eingefahren.Deutschland bilde da keine Ausnahme: Im Mai habe der Preisindex der Gastronomie bei nur 47,3 Punkten notiert. 2019 habe dieser Wert im selben Monat bei 108,2 Stellen gelegen.Je mehr Konkurrenten aufgeben würden, desto mehr Menschen würden ihren Hunger künftig bei den Übriggebliebenen großen Ketten wie McDonald’s stillen.Mit dem Break auf ein neues Rekordhoch gelinge der Aktie von McDonald’s (+22 Prozent seit "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 18/20) ein starkes Kaufsignal. Trend nutzen, Gewinne laufen lassen, rät Andreas Deutsch. (Analyse vom 27.07.2021)