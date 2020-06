Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

167,80 EUR +1,16% (12.06.2020, 09:57)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

187,51 USD -4,23% (11.06.2020, 22:10)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (12.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.FED-Chef Jerome Powell sehe die USA in einer schweren Krise. Besonders problematisch seiner Meinung nach: ein erheblicher Teil der Jobverluste könnte dauerhaft sein. Powell dürfte damit auch die Gastronomie gemeint haben, denn in den USA stünden unzählige Restaurants vor dem Aus. Profiteure dürften die großen Ketten wie McDonald’s sein.McDonald’s treffe die Krise zwar auch hart, trotzdem müsse man sich wohl keine Sorgen um das US-Traditionsunternehmen machen. Immerhin beschäftige McDonald’s 200.000 Menschen und sorge dafür, dass bei Zulieferern wie Coca-Cola und Unternehmen aus der Landwirtschaft die Geschäfte laufen. Deswegen würden der Staat und die Banken Big M im Notfall auffangen. McDonald’s könnte vielmehr ein Profiteur der Krise sein, da massenhaft Konkurrenten wegzufallen könnten. Das sehen auch die Analysten so, die zuletzt reihenweise Kaufempfehlungen ausgesprochen hätten. Bernstein etwa sehe das Kursziel bei 230 USD. Anleger mit langem Atem sollten der McDonald's-Aktie treu bleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:168,20 EUR +1,44% (12.06.2020, 09:39)