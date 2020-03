Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Die Schließung der Ladenlokale in den USA dürfte bei vielen McDonald’s-Kunden auf wenig Verständnis stoßen. Diesen Schluss würden jedenfalls die jüngsten Zahlen aus der amerikanischen Gastronomie nahe legen. Die Frage, die sich nun stelle: Würden die Kunden auch in den harten Zeiten Big Mac und Pommes treu bleiben?Zu Hause bleiben in Zeiten des Coronavirus? Für viele undenkbar, wenn es um Essen und Trinken gehe. Von Ende Februar bis zum 7. März sei die Zahl der McDonald’s-Besucher im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent geklettert. Starbucks habe sogar 4,2 Prozent mehr Gäste gezählt. Das melde Placer.ai.Doch nun schließe McDonald’s den Speisebereich in seinen US-Filialen. Die Kunden sollten in den kommenden Wochen entweder am Drive-in-Schalter oder per Delivery ordern.McDonald’s hoffe nun, dass der Heißhunger auf Big Mac und Co so groß sei, dass die Kunden Big M treu bleiben würden - und entweder im Auto oder zu Hause essen würden.McDonald’s sei dank einer starker Marke, eines riesigen Filialnetzes und dank Delivery und Drive-in gut aufgestellt, um die Corona-Krise zu überstehen.Der Crash bedeutet eine Kaufchance für Langfristanleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link