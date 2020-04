Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe McDonald's einen Gewinneinbruch eingebrockt. In Q1 sei der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um knapp 17 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar gesunken, wie McDonald's am Donnerstag in Chicago gemeldet habe. Die Börse nehme es mit Fassung - der US-Titel verliere nur zwei Prozent."Die globale Krise durch die Covid-19-Pandemie hat unser Geschäft erheblich beeinträchtigt, wir bewegen uns weiter in einem sehr schwierigen und unberechenbaren Umfeld", so McDonald's-Chef Chris Kempczinski.Die Erlöse seien um sechs Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar gefallen, der flächenbereinigte Umsatz in Filialen weltweit um 3,4 Prozent.Bis Ende Februar seien die Geschäfte noch gut gelaufen, dann habe die weltweite Ausbreitung des Coronavirus die Verkäufe drastisch einbrechen lassen, habe es in der Mitteilung geheißen. Zwar seien 75 Prozent der rund 39.000 Schnellrestaurants weltweit weiter in Betrieb, jedoch liege der Fokus auf Drive-thru, Take-away und Essenslieferungen.Die Gastronomie leide wie kaum eine Branche unter den Auswirkungen des Coronavirus. Gut möglich, dass der Einbruch von Umsatz und Gewinn bei McDonald's in Q2 noch schlimmer ausfallen werde als in Q1. Aber: McDonald's habe schon oft bewiesen, dass der Konzern krisenresistent sei. Man erinnere sich nur an die BSE-Krise, als viele Menschen kein Rindfleisch mehr hätten essen wollen. Plötzlich hätten sie es doch wieder getan.DER AKTIONÄR bleibt langfristig bullish für den Burger-Dino. (Analyse vom 30.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link