Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (16.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Fast-Food-Konzerns McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Anfang März habe der Burger-Konzern McDonald's seine 850 Filialen in Russland bis auf Weiteres geschlossen und sich damit ein Hintertürchen für eine Wiederaufnahme des Betriebs offen gelassen. Jetzt gebe die US-Fast-Food-Kette infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine ihr Geschäft in Russland endgültig auf.Nach über 30 Jahren in dem Land wolle McDonald's die Filialen an einen russischen Käufer verkaufen, wie der Konzern am Montag in Chicago mitgeteilt habe. Das Unternehmen sei zum Schluss gekommen, dass das Eigentum an den russischen Aktivitäten nicht mehr haltbar und auch nicht mehr im Sinne der Unternehmenswerte sei.Die Markensymbole solle der neue Besitzer der Restaurants nicht weiter nutzen können. Für den Rückzug aus Russland werde McDonald's nach eigenen Angaben Sonderkosten in Höhe von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar verbuchen, unter anderem für Abschreibungen und Fremdwährungsverluste.Während damit unter Trading-Gesichtspunkten McDonald's eher unattraktiv ist, bleibt die Aktie auf lange Sicht kaufenswert, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link