Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Das sehe nicht gut aus: Die Coronakrise habe McDonald's in Q4 trotz einer starken Erholung auf dem US-Heimatmarkt weiter deutlich belastet. Die heute vor Handelsstart in den USA vorgelegten Zahlen des weltgrößten Fast-Food-Konzerns dürften den Aktienkurs kaum beflügeln.In den drei Monaten bis Ende Dezember sei der Nettogewinn im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf knapp 1,4 Mrd. Dollar gefallen. Die Erlöse seien um zwei Prozent auf 5,3 Mrd. Dollar und der gesamte flächenbereinigte Absatz weltweit um 1,3 Prozent zurückgegangen.Der Nettogewinn sei auf 1,84 Dollar je Aktie gesunken. Im Vorjahresquartal seien es noch 2,08 Dollar gewesen. Der bereinigte EPS habe bei 1,70 Dollar gelegen. Analysten hätten laut Factset im Konsens 1,77 Dollar erwartet.Während es in den Vereinigten Staaten mit einem Verkaufsplus von 5,5 Prozent wie schon im Vorquartal gut gelaufen sei, habe sich McDonald's in einigen internationalen Regionen schwergetan. Vor allem die neuen Corona-Lockdowns in Europa hätten den Burger-Riesen erheblich belastet.Besonders in Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien habe es McDonald's zufolge deutliche Geschäftseinbußen gegeben. Die Quartalszahlen seien insgesamt unter den Markterwartungen geblieben, die Aktie habe vorbörslich zunächst mit weiteren Kursabschlägen reagiert.Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr sei der Umsatz um zehn Prozent auf 19,2 Mrd. Dollar gefallen. Der Gewinn sei um 21 Prozent auf unterm Strich 4,7 Mrd. Dollar eingebrochen. 2020 werde als eines der herausforderndsten Jahre der bisherigen McDonald's-Geschichte in Erinnerung bleiben, habe Konzernchef Chris Kempczinski mit Blick auf die starken Belastungen durch die Corona-Pandemie erklärt. Der bereinigte Absatz sei im vergangenen Jahr weltweit um 7,7 Prozent gesunken.Natürlich könne sich auch McDonald's den Folgen der Pandemie nicht entziehen. Trotzdem habe die Aktie noch im vergangenen Oktober ein neues Hoch markieren können.McDonald's sei eine Weltmarke - sowohl Kunden als auch Anleger dürften dem Unternehmen langfristig die Treue halten. Langfristig orientierte Anleger können Korrekturphasen aussitzen oder zum Aufstocken nutzen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)