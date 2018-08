Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

134,51 EUR -0,04% (08.08.2018, 14:31)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

156,04 USD -0,43% (07.08.2018, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (08.08.2018/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Analyst Laura Cherdron von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).Die Zahlen für das zweite Quartal 2018 seien ergebnisseitig insgesamt sehr solide ausgefallen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Umsatzseitig hätten sie im Rahmen der Erwartungen bzw. darüber gelegen. Als enttäuschend sei die Entwicklung auf dem Heimatmarkt USA zu werten. Für 2018 habe McDonald's den wenig konkreten Ausblick bestätigt und rechne u.a. weiterhin mit einer Steuerquote zwischen 25% und 27%. Von den Q2-Zahlen erwarte Lars Lusebrink keine nachhaltigen Impulse für die McDonald's-Aktie. Das laufende Aktienrückkaufprogramm sollte das Papier aber nach unten absichern. Lusebrink habe seine EPS-Prognosen für 2018 und 2019 mehrheitlich nach oben revidiert.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die McDonald's-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 175 USD bekräftigt. (Analyse vom 08.08.2018)Börsenplätze McDonald's-Aktie: