Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (24.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Nur wenige Branchen würden so stark unter der Pandemie wie die Gastronomie leiden. In Deutschland kämpfe jedes zweite Restaurant um die Existenz. In den USA könnte jede vierte Gaststätte für immer von der Bildfläche verschwinden. Indes sei McDonald's einer der großen Profiteure der Krise - das spiegele sich zunehmend im Chart wider.Big M werde an der Börse immer größer. Seit dem März-Tief habe das Papier des Burger-Dinos 70 Prozent zugelegt. Vor zwei Wochen habe die McDonald's-Aktie den horizontalen Widerstand bei 202 Dollar geknackt. Nun habe der Titel mit 212 Dollar ein neues Verlaufshoch erreicht.McDonald's treffe die Krise zwar auch, jedoch stünden hier die Zeichen schon klar auf Erholung. Laut einer Analyse der Bank of America hätten die Ausgaben der Kunden im Juli bei den großen Ketten im Sieben-Tages-Durchschnitt nur vier Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Bei kleinen Ketten und unabhängigen Restaurants seien es minus 25 Prozent gewesen.McDonald's habe - im Gegensatz zu vielen Rivalen - ganz andere Möglichkeiten. Als großer Vorteil würden sich in der Krise die Autoschalter erweisen. Mit Drive-Thru habe der Konzern in Q2 90 Prozent (!) seiner Umsätze erzielt.Der Fokus auf Digitalisierung und Automatisierung treibe die Margen bei McDonald's stark an. Derzeit komme der Konzern auf eine EBITDA-Marge von 45 Prozent. Denkbar sei bereits in naher Zukunft eine Gewinnspanne von über 50 Prozent.Die McDonald's-Aktie, die nicht mehr weit unter dem Rekordhoch notiert, bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link