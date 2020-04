McDonald’s möge zwar kurzfristig wegen der Krise leiden, doch "Der Aktionär" sei sich sicher: Big M werde gestärkt aus den Turbulenzen hervorgehen. Wie krisenresistent der Konzern sei, habe er schon oft bewiesen: Man erinnere sich nur an die BSE-Krise, als viele Menschen kein Rindfleisch mehr hätten essen wollen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Corona habe viele Branchen in die Knie gezwungen, auch die Gastronomie. Weltweit seien Restaurants und Cafés geschlossen, um zu vermeiden, dass sich die Menschen zu nah kämen und mit dem Virus anstecken würden. Die McDonald’s-Aktie habe 25 Prozent verloren. Für einen antizyklischen Kauf gebe es sehr gute Gründe.1. Gegessen werde immer, auch in Zeiten von Corona: Bestellt werde nun eben am Drive-in-Schalter oder es werde per App geordert. Drive-in-Schalter seien schon lange ein Umsatztreiber für die Branche im Allgemeinen und für McDonald’s im Speziellen. Laut NPD Group würden 57 Prozent der amerikanischen Fast-Food-Kunden den Drive-in-Service nutzen. Das QSR-Magazin berichte, dass McDonald’s 65 Prozent seiner US-Erlöse am Autoschalter einfahre.Sobald die Krise vorbei sei und zunehmend Normalität einkehre, würden sich die Menschen nach all den Entbehrungen in der Isolation zunächst den kleinen Alltagsluxus gönnen. Das dürfte für viele zum Beispiel ein Besuch bei der nächsten McDonald’s-Filiale sein. Bei Umsatz und Gewinn sollte der Konzern somit schnell wieder das Vorkrisenniveau erreichen.2. Konkurrenz in der Krise: Zunächst habe es Vapiano erwischt, dann habe Maredo Insolvenz anmelden müssen. Dabei dauere der Shut-down gerade erst einmal zwei Wochen. Man müsse kein Schwarzmaler sein, um zu befürchten: Weitere Restaurants und Restaurantketten könnten Corona zum Opfer fallen.McDonald’s indes verfüge über ein riesiges, globales Franchise-System, sei hochprofitabel und besitze außerdem eine der wertvollsten Marken der Welt. Der Konzern sei ein Aushängeschild der US-Wirtschaft und würde vom amerikanischen Staat, sollte es wirklich zum Äußersten kommen, aufgefangen werden. Doch dass sich die Lage derart zuspitze, sei unwahrscheinlich.4. Technische Innovationen: McDonald’s habe in den vergangenen Jahren viel Geld in Automatisierung und Robotik gesteckt. 2019 habe Big M für 300 Millionen Dollar das US-Unternehmen Dynamic Yield gekauft, mit dessen Technik McDonald’s seine Drive-in-Schalter umrüste.Die Kunden würden an den Terminals Vorschläge erhalten, die zum Beispiel vom Wetter abhängig seien. Sei es kalt und regnerisch, solle das System von Dynamic Yield etwa Kaffee vorschlagen, an heißen Tagen indes Kaltgetränke oder McFlurrie-Eis. Zudem orientiere sich das intelligente Systeme an der Tageszeit und an regionalen Vorlieben.Ziel des Managements: McDonald’s solle immer mehr zu einem Digital-Unternehmen mutieren, das die Zahl der Angestellten deutlich reduzieren könne. Die Filiale der Zukunft könnte mit zwei oder drei Angestellten auskommen - den Rest der Arbeit würden intelligente Bestelltafeln und Küchenroboter erledigen, die Burger auf den Punkt genau zubereiten und Pommes in Tüten abfüllen würden.5. Günstige Bewertung: Nach dem Crash komme McDonald’s auf ein 2020er KGV von 19 und für 2021 auf 18, was historisch günstig sei. Die EBITDA-Marge sei dank Automatisierung und Digitalisierung auf 50 Prozent gestiegen - ein Wert, von dem die meisten Unternehmen nur träumen könnten.