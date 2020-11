NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (09.11.2020/ac/a/n)







Die Aktie von McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) sei vorbörslich um über 6,0% gestiegen, nachdem das Unternehmen bessere Quartalsergebnisse als erwartet verbucht habe, so die Experten von XTB.Die Fast-Food-Kette habe 2,22 USD pro Aktie verdient, verglichen mit den Analystenschätzungen von 1,90 USD pro Aktie. Der Umsatz von 5,42 USD habe auch die Prognosen von 5,4 Mrd. USD übertroffen. Die Verkäufe in den USA seien um 4,6% gestiegen, was durch das befristete Werbeangebot mit dem Rapper Travis Scott begünstigt worden sei, das zu Engpässen bei einigen Zutaten geführt habe. Der weltweite Absatz sei jedoch um 2,2% zurückgegangen, da andere Schlüsselmärkte, darunter Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich, aufgrund der steigenden Zahl neuer COVID-19-Fälle von neuen Lockdowns betroffen gewesen seien. "Die Widerstandsfähigkeit des McDonald's-Systems zeigte sich im dritten Quartal, als die Wettbewerbsstärke unseres Unternehmens und die 3 D's - Digital, Delivery und Drive Thru - zu einer signifikanten Erholung der weltweiten vergleichbaren Umsätze führten", habe Kevin Ozan, Chief Financial Officer von McDonald's gesagt. "Unsere Franchisenehmer und Restaurant-Teams auf der ganzen Welt konzentrieren sich weiterhin darauf, großartige Restaurants zu betreiben und den Kunden weiterhin eine sichere Umgebung zu bieten, in der sie unser großartig schmeckendes Essen genießen können." Das Unternehmen werde seine vierteljährliche Bardividende um 3% auf 1,29 USD pro Aktie erhöhen.