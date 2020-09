McAfee müsse sich immer härterer Konkurrenz von Symantec und CrowdStrike erwehren. Der Pionier der Virenschutz- und Sicherheitsbranche versuche deshalb das angestaubte Dino-Image loszuwerden und sehe im Börsengang einen wichtigen Schritt nach vorn. Insbesondere habe das Unternehmen viele Marktanteile an den aufkommenden Shooting-Star CrowdStrike abgeben müssen, der mit enormen Wachstumstempo nach Umsatz an McAfee vorbeigezogen sei und auf einen Marktwert von fast 28 Mrd. USD komme.



Die Details und der Termin einer Platzierung der McAfee-Aktie stünden noch aus. Anleger sollten weitere Informationen zu Finanzdaten und genaue Bedingungen eines IPO abwarten.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Virenschutzanbieter McAfee drängt wieder zurück an den Kapitalmarkt und beantragt eine Aktiennotiz unter dem Ticker MCFE an der New Yorker NASDAQ, das geht aus einer Mitteilung der Börse vom Montag hervor, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zum Zeitplan und zum Volumen habe der Antiviren-Spezialist keine genaueren Angaben gemacht.Als Emissionserlös sei am Montag gegenüber der Börsenaufsicht SEC zunächst nur ein Platzhalterbetrag von 100 Mio. USD genannt worden. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Santa Clara sei einer der Pioniere der IT-Sicherheits- und Antiviren-Branche, bekannt auch durch seinen exzentrischen Gründer John McAfee, mit dem die Firma allerdings abgesehen vom Namen längst nichts mehr zu tun habe. Das 1987 gegründete Unternehmen sei bereits bis zur Übernahme durch den Chip-Riesen Intel im Jahr 2010 an der Börse gewesen. Intel habe damals 7,7 Mrd. USD für McAfee gezahlt, habe jedoch 2017 wesentliche Teile der Firma verkauft.