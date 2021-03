Börsenplätze Mayr-Melnhof-Aktie:



Kurzprofil Mayr-Melnhof:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wien: MMK, Ticker-Symbol: MYM, NASDAQ OTC-Symbol: MNHFF) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (16.03.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Mayr-Melnhof-Aktie (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wien: MMK, Ticker-Symbol: MYM, NASDAQ OTC-Symbol: MNHFF) unter die Lupe.Die Q4/2020-Zahlen von Mayr-Melnhof hätten den Analystenerwartungen entsprochen. Der Umsatz habe mit EUR 625 Mio. geringfügig über dem Vorjahr gelegen. Das EBIT habe trotz der Buchung einer zusätzlichen Rückstellung von EUR 2,5 Mio. um 4% auf EUR 62,1 Mio. gesteigert werden können. Auf adjustierter Basis habe dies die Analystenschätzung von EUR 65 Mio. getroffen. Auf Segmentebene habe sich eine überraschend starke Volumen- und Margenentwicklung von MM Packaging gezeigt, während MM Karton hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben sei. Höhere Inputkosten, vor allem bei Altpapier, hätten die Ertragskraft belastet.Wie von den Analysten prognostiziert habe das Management eine unveränderte Dividende von EUR 3,20 vorgeschlagen. Die Ausschüttungsquote betrage 40%.Im Ausblick habe sich das Management dank gutem Auftragsbestand zuversichtlich gezeigt, was die Resilienz des Geschäfts anbelange. Allerdings sollte in der zuletzt von Rekord zu Rekord eilenden Kartondivision zumindest kurzfristig ein deutlicher Margendruck zu spüren sein. Neben substanziell höheren Altpapierkosten sei dies auch gestiegenen Kosten für Energie und Logistik geschuldet. Preiserhöhungen sollten ab dem Q2 dem Margendruck entgegenwirken. Für den Verpackungsbereich stünden weitere Kostenoptimierungen und der Fokus auf E-commerce und Plastiksubstitution im Vordergrund.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Mayr-Melnhof lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 16.03.2021)