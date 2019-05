London (www.aktiencheck.de) - Der traurige Zustand der britischen Regierung und die chaotischen letzten Tage von Theresa May als Premierministerin überschattet die Lage in Großbritannien. Wenn May das Amt verlässt, scheinen mit ihr auch die letzten Hoffnungen für ein Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien auch zu verschwinden, so Mark Dowding, Co-Leiter für entwickelte Märkte bei BlueBay Asset Management.



Brüssel habe keine Lust, mit einem Brexit-Hardliner neu zu verhandeln, sodass die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits wieder deutlich ansteige. Jedoch werde es jeder neue Premierminister schwer haben, einen harten Brexit durch das Parlament zu bekommen - zahlreiche konservative Abgeordnete stünden weiter fest zur EU. Konsequenterweise steige das Risiko von Neuwahlen. Dann gäbe es eine realistische Chance, dass man eine von Labour geführte Koalitionsregierung bis Ende des Jahres sehe.



Als Folge würden die Experten weiteren Druck auf den Pfund-Kurs erwarten, und sie würden erwarten, dass das Pfund die Tiefststände wie nach dem Brexit-Abkommen noch einmal erreiche. Darüber hinaus würden die Experten viel höhere Zinsen für Gilts erwarten, und würden weiterhin Short-Positionen sowohl für die Währung wie auch für Gilts behalten. Das Brexit-Endspiel finde noch vor Ende des Jahres statt, und die Auswirkungen auf den Märkten könnten sich in naher Zukunft zeigen. (24.05.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.