Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (26.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) unter die Lupe.Das Papier des Tinder-Betreibers kenne aktuell kein Halten. Insbesondere die Expansion in Asien bringe neue Wachstumsfantasie für die Match Group und die Chance auf langfristige Kursgewinne. Der Dating-App-Markt in Asien wachse rasant, da die Internetbevölkerung immer größer werde und die negativen Vorurteile langsam abgebaut würden.Der Handelsstreit berühre Tinder kaum - vielmehr lägen in Asien zusätzliche Wachstumschancen für den US-Konzern. "Der Aktionär" rate Anlegern: Dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2019)Börsenplätze Match Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Match Group-Aktie:78,66 EUR +2,53% (26.08.2019, 11:46)