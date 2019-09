Börsenplätze Masterflex-Aktie:



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (06.09.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Mit der Vorstellung des B2DD-Programms habe sich Masterflex ehrgeizige Ziele gesetzt und wolle in wenigen Jahren den Umsatz rein organisch auf über 100 Mio. Euro steigern und die EBIT-Marge spätestens ab 2022 wieder in den zweistelligen Bereich bringen. Damit bringe das Unternehmen deutlich zum Ausdruck, dass es trotz des langjährigen und klar profitablen Wachstums höhere Ansprüche an sich stelle, an denen es sich auch zukünftig messen lassen wolle.Während die mittelfristigen Ziele eines Umsatzwachstums auf 100 Mio. Euro und der Rückkehr in den zweistelligen Margenbereich weder gänzlich neu noch überraschend seien, würden der große Umfang und der hohe Konkretisierungsgrad der beschlossenen und nach Unternehmensangaben bereits eingeleiteten Maßnahmen einen deutlichen Unterschied zu vergangenen Ansätzen darstellen. Einen sehr wichtigen Unterschied sehe Jakubowski in der Stärkung der zentralen Prozesse und Kapazitäten, um die Umsetzung der Maßnahmen engmaschig und intensiv begleiten zu können. Hierdurch sehe er eine deutlich erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit für das gesamte Maßnahmenpaket.Im Hinblick auf die Schätzungen des Analysten habe sich kein großer Änderungsbedarf ergeben, weil er schon bisher ein Wachstumsmodell mit im Zeitablauf wieder steigenden Margen unterstellt habe und mit seinen Annahmen bezüglich der Entwicklung von Umsatz und Profitabilität weitgehend deckungsgleich mit den Unternehmenszielen sei.In Verbindung mit dem insgesamt überzeugenden Gesamtbild betrachtet Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, vor diesem Hintergrund das Urteil "buy" weiter als angemessen. (Analyse vom 06.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link