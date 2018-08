Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

8,86 EUR -1,56% (15.08.2018, 16:50)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (15.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex habe im ersten Halbjahr den Umsatz um 2,4 Prozent erhöht, beim EBIT aber einen Rückgang um 0,8 Prozent auf 3,5 Mio. Euro verzeichne. Bereinigt um die nicht operativen Aufwendungen, die vor allem das letztjährige Ergebnis belastet hätten, habe sich der Rückgang sogar auf knapp 6 Prozent belaufen. Nach Steuern habe der Gewinn hingegen um 6,1 Prozent gesteigert werden können. Dennoch seien die Zahlen in Summe unter den Erwartungen ausgefallen, was das Unternehmen mit krankheitsbedingten Kapazitätsengpässen begründe. Nachfrageseitig sei die Entwicklung hingegen weiterhin erfreulich, Masterflex berichte diesbezüglich über einen regen Auftragseingang und spüre derzeit noch keine Abkühlung, die angesichts der zunehmenden handelspolitischen Unwägbarkeiten vielerorts prognostiziert werde.Vielmehr zeige sich das Unternehmen zuversichtlich, die eigene Prognose für das laufende Jahr zu erreichen. Auch Jakubowski habe seine Schätzungen, die innerhalb dieser Prognose lägen, unverändert gelassen, sehe aber hinsichtlich der Erreichung des Margenziels nach dem ersten Halbjahr ein etwas erhöhtes Risiko.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Masterflex-Aktie: