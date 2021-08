Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (11.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex habe heute überzeugende Q2-Zahlen vorgelegt und die Guidance bekräftigt. In Q2 habe Masterflex ein Umsatzwachstum in Höhe von 14,8% yoy auf 19,4 Mio. Euro erzielt, womit das Unternehmen nicht nur gegenüber der schwachen Vorjahresbasis (Q2/20: -19,0% yoy) wieder deutlich zugelegt habe, sondern auch das erste Wachstumsquartal seit Q3/19 markiert habe. Das Vorkrisenniveau indes sei damit auch auf Halbjahressicht noch nicht wieder erreicht worden (Umsatz H1/21: 38,9 Mio. Euro vs. 41,9 Mio. Euro in H1/19).Gleichwohl habe Masterflex eine anziehende Nachfrage in klassischen Industriebereichen wie dem Automotive-Sektor und dem Maschinenbau verspürt, während der Bereich Medizintechnik bei abflachender COVID-19-Sonderkonjunktur u.a. aufgrund verschobener Operationen insgesamt keine neuerlichen Wachstumsimpulse geliefert habe.Das Q2-EBIT habe sich gegenüber dem Vorjahr (0,3 Mio. Euro) signifikant auf 1,5 Mio. Euro erhöht, margenseitig habe das traditionell schwächere zweite Quartal mit einer EBIT-Marge von 7,6% an das überaus starke Q1 (11,3%) erwartungsgemäß aber nicht heran gereicht. Grund hierfür seien neben leicht negativen Volumen- und Währungseffekten vor allem höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (Aufwandsquote +280 BP qoq) gewesen, die u.a. Frachtkosten beinhalten würden.Dennoch habe Masterflex beim operativen Ergebnis auf Halbjahressicht bereits leicht über dem Vorkrisenniveau (EBIT H1/21: 3,7 Mio. Euro vs. 3,6 Mio. Euro in H1/19) rangiert, was mit einer spürbaren Margenverbesserung einhergegangen sei (H1/21: 9,5%; +90 BP vs. H1/19). Vor diesem Hintergrund habe der Vorstand auch das Ziel einer zweistelligen EBIT-Marge ab 2022 bekräftigt.Der Analyst habe sich mit seinen Prognosen bereits leicht oberhalb der Guidance positioniert und erachte diese nun als bequem erreichbar. Mit steigender Visibilität und vorbehaltlich eines moderaten Pandemieverlaufs im Herbst sehe er somit Spielraum für eine Anhebung der Guidance spätestens mit dem 9M-Bericht.Masterflex profitiere mit der breiten strategischen Ausrichtung vom wirtschaftlichen Aufschwung und den umgesetzten Effizienzmaßnahmen.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rechnet mit anhaltend gutem Newsflow in H2 und bekräftigt seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 9,50 Euro für die Masterflex-Aktie. (Analyse vom 11.08.2021)