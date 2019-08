Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

5,80 EUR 0,00% (12.08.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

5,75 EUR -0,86% (13.08.2019, 11:58)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (13.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex habe das Wachstum im zweiten Quartal auf 5,9 Prozent beschleunigt und damit im ersten Halbjahr einen Umsatz von 41,9 Mio. Euro erzielt (+5,7 Prozent). Als Wachstumstreiber nenne das Unternehmen die Märkte in China, Singapur und den USA sowie den Bereich Medizintechnik. Dem stünden eine Abkühlung im Geschäft mit der Automobilindustrie sowie ein leichter Umsatzrückgang am größten Standort Gelsenkirchen gegenüber. Auch das Ergebnis sei gestiegen, auch wenn der Zuwachs durch hohe Steigerungen beim Material- und Personalaufwand (um 10,6 resp. 7,7 Prozent) nur unterproportional ausgefallen sei. Das EBIT habe sich um 2 Prozent auf 3,5 Mio. Euro erhöht, das Vorsteuerergebnis um 0,7 Prozent auf 3,1 Mio. Euro und der Halbjahresüberschuss um 3,5 Prozent auf 2,1 Mio. Euro. Heruntergebrochen auf das zweite Quartal habe die Ergebnisdynamik somit wieder abgenommen, das EBIT sei zwischen April und Juni im Vorjahresvergleich sogar geringfügig rückläufig gewesen. Dennoch habe Masterflex die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, die bei einem Umsatzwachstum um 3 bis 6 Prozent eine leichte Steigerung des operativen EBIT und der operativen Marge vorsehe.Die Abgrenzung von nicht-operativen Ergebnisbestandteilen dürfte vor allem im vierten Quartal im Zusammenhang mit dem Optimierungsprogramm an Bedeutung gewinnen, mit dem Masterflex eine Trendwende bei der Profitabilität erreichen wolle und das Anfang September im Detail vorgestellt werden solle. Jakubowski werde seine Schätzungen anschließend umfassend überprüfen, nachdem er als Reaktion auf die Halbjahreszahlen nur geringe Änderungen vorgenommen habe. Diese hätten vor allem die über seinen Erwartungen liegende Kostenentwicklung betroffen, deren Berücksichtigung eine Absenkung der für 2019von ihm erwarteten operativen EBIT-Marge auf 8,0 Prozent zur Folge gehabt habe.Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen AktienanalyseSein buy-Votum für die Masterflex-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 9,10 Euro. (Analyse vom 13.08.2019)Börsenplätze Masterflex-Aktie: