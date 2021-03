Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

6,45 EUR +0,78% (15.03.2021, 16:27)



Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

6,50 EUR +2,36% (15.03.2021, 16:47)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (15.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Vorläufigen Zahlen zufolge habe Masterflex im letzten Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang um 10,1 Prozent auf 71,9 Mio. Euro verzeichnet. Damit habe der Umsatz nach der pandemiebedingten Nachfrageschwäche in den Zielbranchen Luftfahrt, Automotive und Maschinenbau am oberen Rand des prognostizierten Zielkorridors von -10 bis -15 Prozent gelegen. Als stabilisierend hätten sich dabei die Zielbranchen Pharma, Medizin- und Labortechnik sowie die Lebensmittelindustrie erwiesen. Auch ergebnisseitig sei die Pandemie nicht spurlos an Masterflex vorübergegangen, doch mit einem operativen EBIT von 3,2 Mio. Euro (Vorjahr: 5,1 Mio. Euro) habe letztlich ein Wert deutlich oberhalb der Prognosespanne von 1,0 bis 2,5 Mio. Euro erreicht werden können. Dass dies trotz des hohen Anteils der Fixkosten gelungen sei, begründe das Unternehmen mit den deutlichen Effekten des bereits 2019 gestarteten Effizienzprogramms "Back to Double Digit", mit dem Masterflex ab 2022 nachhaltig eine zweistellige EBIT-Marge erreichen wolle und das im letzten Jahr in Reaktion auf die Pandemie noch einmal intensiviert worden sei.Unter Hinzurechnung der einmaligen Restrukturierungskosten, die sich bis September auf 0,7 Mio. Euro summiert hätten und im vierten Quartal nach der Einschätzung des Analysten im unteren sechsstelligen Bereich gelegen haben dürften, sei das EBIT im Rahmen der Analystenerwartungen ausgefallen, der Umsatz sogar leicht darüber. Auch im Hinblick auf das laufende Jahr, für das Jakubowski ein schwächeres erstes Quartal und eine - auch Basiseffekt-bedingte - deutlich erhöhte Dynamik ab dem zweiten Quartal erwarte, fühle er sich mit seinen bisherigen Schätzungen wohl. Dass sich sein Kursziel dennoch deutlich auf 9,00 Euro erhöht habe, liege an der Reduzierung der Marktrisikoprämie von 6,5 auf 5,8 Prozent, die der Analyst zum Jahreswechsel in allen seinen Modellen vorgenommen habe, sowie am Rollover-Effekt aus der Umstellung auf das neue Basisjahr 2021.Unser Urteil bleibt "buy", so Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research. (Analyse vom 15.03.2021)Börsenplätze Masterflex-Aktie: