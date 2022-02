Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (03.02.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex werde planmäßig am 31. März den Geschäftsbericht für 2021 vorlegen. Dieser dürfte die vom Management in Aussicht gestellte Rückkehr auf den Wachstumspfad bei gleichzeitiger Margensteigerung bestätigen. Der Newsflow werde somit positiv bleiben. Mit Blick auf das derzeitige Bewertungsniveau halte der Aanlyst die Aktie für unverändert attraktiv.Der Analyst erwarte, dass Masterflex seine unterjährig angehobene Guidance am oberen Ende erreicht habe (Umsatz: 76 bis 78 Mio. Euro; operatives EBIT: über 5,1 Mio. Euro). Demnach prognostiziere er für Q4 einen Konzernerlös von 17,9 Mio. Euro, was ein Wachstum von 11,2% yoy impliziere und zu einem Gesamtjahresniveau von 77,5 Mio. Euro (+7,8% yoy) führe. Neben der anhaltend erfreulichen Nachfrage insbesondere in den klassischen Industriebereichen wie dem Automotive-Sektor und dem Maschinenbau dürfte sich auch die auf die Luftfahrtindustrie spezialisierte Tochtergesellschaft "Matzen & Timm" weiter erholt und im Vergleich zu den Vorquartalen eine höhere Produktionsleistung aufgewiesen haben.Zudem dürfte sich das EBIT im saisonal margenschwachen Schlussquartal gegenüber dem Vorjahr (-0,4 Mio. Euro) spürbar verbessert haben und einen marginal positiven Beitrag liefern. Auf Gesamtjahresebene würde sich hieraus eine substanzielle Steigerung des EBITs um 146,6% yoy auf 5,8 Mio. Euro ergeben (Marge: 7,4%, +420 BP yoy), was neben der höheren Erlösbasis und daraus resultierender Skaleneffekte maßgeblich auf die erfolgreiche Umsetzung der vom Management in 2019 eingeleiteten und inzwischen weitgehend abgeschlossenen Effizienzmaßnahmen zurückzuführen sei.Als Nischenanbieter für Hightech-Schlauch- und -Verbindungslösungen habe sich Masterflex in attraktiven Zielmärkten wie u.a. dem Medizintechnikbereich positioniert. Vor dem Hintergrund des für diesen Sektor prognostizierten Wachstums in den nächsten Jahren (CAGR 2021-2025: +6,3%; Quelle: Frost & Sullivan) sollte die Nachfrage von Kunden aus der Medizintechnik auch langfristig als Wachstumstreiber fungieren. Insbesondere in diesem Jahr dürften hier im Anschluss an eine beruhigte Corona-Situation deutliche Nachholeffekte verzeichnet werden, was als Katalysator für das von dem Analysten avisierte zweistellige Wachstum dienen würde.Masterflex sei im abgelaufenen Geschäftsjahr die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelungen. Dies verdeutliche, dass der "Corona-Dämpfer" in 2020 nur temporärer Natur gewesen sei und die Perspektiven unverändert positiv seien.Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein "kaufen"-Rating und das Kursziel von 10,50 Euro für die Masterflex-Aktie. (Analyse vom 03.02.2022)