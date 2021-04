Stablecoins im Schwerpunkt

Warum macht MasterCard den nächsten Schritt mit Krypto?

MasterCard wird dieses Jahr Krypto akzeptieren, aber es gibt einige Hindernisse

Also, die Ankündigung von MasterCard besagt, dass Verbraucher irgendwann im Jahr 2021 mit Kryptotransaktionen in ihrem Netzwerk beginnen können.

Einige Experten haben jedoch die Machbarkeit der Implementierung auf der Grundlage der Anforderungen von Mastercard in Frage gestellt. Nach Angaben des Unternehmens müssen Kryptowährungen bestimmte Kriterien erfüllen, um berücksichtigt zu werden. Dazu gehören:



Einen starken Verbraucherschutz bieten, einschließlich Datenschutz und Sicherheit von Verbraucherinformationen und Transaktionsdaten.

Allen Stakeholdern, einschließlich Finanzinstituten, Händlern und Mobilfunknetzbetreibern, ermöglichen, einen Beitrag zu ihren Blockchain-Netzwerken zu leisten und davon zu profitieren.

In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften arbeiten, einschließlich der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Laut einem Bericht von Ars Technica ist nicht klar, ob vorhandene Kryptowährungen alle drei dieser Anforderungen erfüllen können. Tatsächlich wird es schwierig sein, die dezentrale Natur digitaler Währungen in einem regulatorischen Umfeld aufrechtzuerhalten.



Während MasterCard nicht angegeben hat, welche Vermögenswerte zu seinem Netzwerk hinzugefügt werden sollen, ist die Ankündigung eine von vielen Initiativen, die die Verwendung von Krypto weiter legitimieren. In der letzten Zeit haben beispielsweise BNY Mellon, Tesla und Venmo auch Pläne angekündigt.



Das Dilemma von MasterCard

MasterCard zog sich 2019 aus der Libra Association zurück, als Libra Schwierigkeiten hatte, Fragen von den Aufsichtsbehörden zu beantworten. Kurz darauf veröffentlichte MasterCard eine eigene Liste von Grundsätzen für Blockchain-Partnerschaften.



Mastercard sagte, es sei nur daran interessiert, mit Kryptowährungen umzugehen, die "alle geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich der für die Bekämpfung der Geldwäsche geltenden, vollständig einhalten". In etwas bürokratischer Untertreibung sagte das Unternehmen, dass "viele der heutigen 2.600 digitalen Währungen dies heute nicht tun".



Jetzt sagt Mastercard, dass es plant, einige Kryptowährungen nativ zu unterstützen. Einige Unternehmen stellen bereits Zahlungskarten aus, mit denen Kunden mit ihren Bitcoin-Beständen Zahlungen über das Mastercard-Netzwerk tätigen können. Derzeit werden diese Bitcoin-Zahlungen jedoch in Dollar oder eine andere herkömmliche Währung umgerechnet, bevor sie über das Mastercard-Netzwerk übertragen werden. Wenn der Empfänger die Zahlung in Bitcoins erhalten möchte, muss er die Dollars wieder in Bitcoins umwandeln und eine zusätzliche Gebühr für den Service zahlen.



Laut Mastercard können Kunden dies bis Ende des Jahres für einige Kryptowährungen nativ tun. Der Empfänger erhält den gleichen digitalen Vermögenswert, den der Absender gesendet hat, ohne in Dollar und zurück umrechnen zu müssen.



Kryptowährung und die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs

Kryptowährungen gewinnen allmählich das Vertrauen von Anlegern und der Öffentlichkeit. Während anfangs einige Bedenken hinsichtlich ihres spekulativen Charakters und ihrer möglichen Verwendung für Geldwäsche bestanden, haben Mainstream- und institutionelle Anleger nun begonnen, massiv in Kryptowährungen zu investieren. Faktoren wie sich schnell entwickelnde Länder mit sich entwickelnder Wirtschaft, die zunehmende institutionelle Einführung von Kryptowährung und der Anstieg der Aktivität der Entwickler wirken sich positiv auf das Kryptowährungsszenario auf der ganzen Welt aus.



Visa Inc. und PayPal sind die neuesten Anbieter auf dem Markt für Kryptowährungen. Tesla Inc. hat vor kurzem satte 1,5 Milliarden US-Dollar in Kryptowährung investiert und Pläne angekündigt, Bitcoin-Zahlungen zu erkennen. Q4 Inc. versprach auch, seinen Kunden und Händlern direkte Transaktionen in digitaler Währung zu ermöglichen. Daher ist die Entscheidung von MasterCard, Kryptowährung zu unterstützen, nicht überraschend.



Infolge einer Reihe von Entwicklungen hat der weltweit größte Vermögensverwalter Blackrock Inc. zusammen mit Square Inc. den Kryptoraum offiziell betreten. Die Bank of New York Mellon hat auch ihre Pläne zur Speicherung, Ausgabe und Übertragung digitaler Vermögenswerte bekannt gegeben. Während der Investmentflügel von Morgan Stanley, Counterpart Global, die Teilnahme an Bitcoin in Betracht zieht, testen JP Morgan Chase und Wells Fargo auch den Bereich digitaler Assets.



Im Laufe des Jahres wird die Kryptowährung hoffentlich mit einem reibungslosen Übergang zur Kryptowährung für MasterCard und alle anderen großen Finanzunternehmen weiterhin neue Horizonte im Investmentbereich eröffnen. (12.04.2021/ac/a/n)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mastercard, ein amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen, gab bekannt, dass es plant, in diesem Jahr einige Kryptowährungs-Vermögenswerte in seinem Netzwerk zu unterstützen. Das Unternehmen erwähnte, dass digitale Währungen ein wichtiger Bestandteil der Finanzwelt werden.Laut einem offiziellen Beitrag von Raj Dhamodharan, EVP Blockchain und Digital Partnerships bei Mastercard wird sich das Unternehmen vor der Auswahl von Kryptowährungs-Vermögenswerten auf den Verbraucherschutz und die Einhaltung von Vorschriften konzentrieren. Mastercard hat bereits begonnen, an der Integration ausgewählter Krypto-Vermögenswerte in sein Netzwerk zu arbeiten.Darüber hinaus erwähnte der Finanzdienstleister, dass nicht alle Kryptowährungen in seinem Netzwerk unterstützt werden, da viele der digitalen Vermögenswerte eine strikte Einhaltung erfordern, sodass das Bitcoin Kaufen mit MasterCard vielleicht nicht möglich sein wird. Mastercard hat sich letztes Jahr mit Wirex und BitPay zusammengetan, um Kryptowährungskarten zu erstellen.Es wurde jedoch klargestellt, dass nur ausgewählte Assets unterstützt werden. Das Unternehmen verwies ausdrücklich auf Stablecoins und erklärte, dass sie Zuverlässigkeit und Sicherheit bieten und häufig regulierter und zuverlässiger sind als andere Vermögenswerte.In dem Beitrag von MasterCard wurden vier Kriterien beschrieben, unter die Krypto-Assets fallen müssen, um im Mastercard-Netzwerk genehmigt zu werden. Der Verbraucherschutz, die Einhaltung der KYC-Verfahren, die Einhaltung der örtlichen Gesetze und die Zahlungsfähigkeit wurden aufgeführt.Insbesondere hieß es im Beitrag, dass das Vermögen für Ausgaben, nicht für Investitionen sein sollte. Obwohl dies nicht im Detail erklärt wurde, was dies bedeutet, schließt es Bitcoin wahrscheinlich aus. Die Abneigung gegen Anlagevermögen könnte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass sich das Unternehmen auf stabile Münzen konzentrieren wird - Vermögenswerte wie USDC gelten im Allgemeinen nicht als Anlagen, da sie den Preis des US-Dollars abbilden sollen. MasterCard sagte auch, es habe mit Zentralbanken weltweit kommuniziert und verwies auf das Aufkommen von CBDCs. Der Beitrag endete mit dem Beifall für die innovative Arbeit im gesamten Zahlungsverkehrssektor und bestätigte seine Pläne, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass neue Technologien glänzen.Mastercard hat die Kundennutzung in Bezug auf Kryptowährung, insbesondere Bitcoin, verfolgt. Das Unternehmen hat festgestellt, dass Verbraucher ihre Mastercard-Debitkarten verwenden, um Krypto-Vermögenswerte zu kaufen und Krypto-Karten in seinem Netzwerk zu verwenden.Da Kryptowährungen als Anlage- und Zahlungsmethode immer mehr akzeptiert werden, unternimmt Mastercard Schritte, um den Menschen die Transaktionen mit sicheren digitalen Währungen zu erleichtern.