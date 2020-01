Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

294,50 EUR +1,27% (29.01.2020, 18:27)



Xetra-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

291,20 EUR +0,40% (29.01.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

322,85 USD +0,81% (29.01.2020, 18:13)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard-Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmen akzeptiert. Zum Produktportfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (29.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" empfiehlt die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) nach wie vor zu kaufen.Die hohe Ausgabefreude von Kreditkartenkunden im Weihnachtsgeschäft habe dem US-Finanzriesen MasterCard einen starken Jahresabschluss beschert. Trotzdem schwächele die Aktie im frühen Mittwochshandel. Das liege aber nicht an MasterCard, sondern an der allgemeinen Marktschwäche wegen des Coronavirus.MasterCard habe den bereinigten Nettogewinn im Jahresvergleich von 1,6 Milliarden auf 2,0 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn je Aktie habe auf 1,96 Dollar zugelegt. Die Analysten hätten mit 1,87 Dollar gerechnet. Der Umsatz sei um 16 Prozent auf 4,4 Milliarden Dollar geklettert. Damit habe MasterCard exakt die Erwartungen der Wall Street getroffen.MasterCard verdiene wie Visa oder American Express an Transaktionsgebühren und profitiere, je öfter Kunden beim Einkaufen Kreditkarten zücken würden. Die hohe Konsumbereitschaft besonders der US-Verbraucher und der Trend zum Online-Shopping, wo oft mit Karte gezahlt werde, würden schon länger für gute Geschäfte sorgen.Nach Einschätzung des "Aktionär" habe der Trend zum bargeldlosen Bezahlen seinen Peak noch nicht ansatzweise erreicht. MasterCard habe sich hinter dem Marktführer Visa stark positioniert und werde weiterhin zu den Top-Gewinnern dieser Entwicklung gehören. Der langfristige Aufwärtstrend sei voll intakt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MasterCard-Aktie: