Börsenplätze MasterCard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

261,30 EUR -0,06% (30.04.2020, 13:40)



Xetra-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

263,15 EUR +1,31% (30.04.2020, 13:23)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

283,35 USD +6,87% (29.04.2020)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard-Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmen akzeptiert. Zum Produktportfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (30.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ein langfristiger Kauf.MasterCard habe im vergangenen Quartal trotz der Corona-Krise Geschäftszuwächse verbucht, jedoch deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende März sei der Gewinn im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar gefallen. Die Anleger seien dennoch zufrieden gewesen - die Aktie habe im Anschluss an die Zahlen weiter zugelegt.Die Corona-Pandemie habe die Ergebnisse aber noch nicht besonders belastet, so MasterCard. Das Unternehmen habe die Erlöse um drei Prozent auf vier Milliarden Dollar steigern können.Grund für den deutlichen Gewinnrückgang seien vor allem höhere Kosten gewesen, so habe MasterCard, zweitgrößtes Kreditkartenunternehmen der Welt, viel Geld für Werbe- und Bonusprogramme zur Kundengewinnung ausgegeben.Dennoch hätten die Zahlen die Markterwartungen übertroffen - die Aktie habe vorbörslich zunächst mit deutlichen Kursgewinnen reagiert. Am Donnerstag notiere sie vorbörslich knapp zwei Prozent im Plus.Die MasterCard-Aktie bleibt für den "Aktionär" ein langfristiger Kauf, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 30.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link