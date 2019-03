Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

206,00 EUR +1,08% (26.03.2019, 17:32)



XETRA-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

206,34 EUR +1,49% (26.03.2019, 17:11)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

232,79 USD +0,66% (26.03.2019, 17:21)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie Deutschland:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard- Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmens akzeptiert.



Zum Produktporfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (26.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Kreditkartenkonzerns MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) unter die Lupe.Apple suche neues Geschäft als Anbieter von Abo-Diensten. Zudem bringe der Konzern aus Cupertino eine Kreditkarte auf den Markt: Zum einen als virtuelle Kreditkarte in der Wallet-App, zum anderen als echte Karte. Apple-Partner seien Goldman Sachs und MasterCard. Das Projekt sei im Grunde too big to fail.US-Start der neuen Apple-Kreditkarte sei im Sommer. Danach könnte sie auch in anderen Ländern eingeführt werden. "Mit der Zeit werden wir auf jeden Fall über internationale Möglichkeiten nachdenken", so der Chef des Auslandsgeschäfts der herausgebenden Bank Goldman Sachs, Richard Gnodde, dem US-Sender CNBC am Dienstag.Der Clou bei der Karte: Es solle sie nicht nur virtuell im iPhone geben, sondern auch als echte Karte aus Titan statt Plastik. Die Kunden locken wolle Apple unter anderem mit einer Rückzahlung von 2 Prozent auf alle Einkäufe - und 3 Prozent bei Produkten des Konzerns.Top-Deals wie dieser seien der Grund, warum sich die MasterCard-Aktie weiterhin in einem lupenreinen Aufwärtstrend befinde. Ein finanzielles Risiko gehe das zweitgrößte Kreditkartenunternehmen der Welt mit dem Apple-Deal nicht ein, da davon auszugehen sei, dass der Dow-Konzern die Vermarktung der Karte entweder im Alleingang oder in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs übernehme. Das interessante Cashback-Modell könnte dazu führen, dass Apple nicht nur Millionen von Neukunden gewinne, sondern auch anderen Anbietern Kunden abspenstig mache.Seit dem IPO 2006 habe die MasterCard-Aktie 5.980 Prozent zugelegt. Damit gehöre die Aktie zu den besten Titeln überhaupt am US-Aktienmarkt. Mit einem 2019er KGV von 30 sei MasterCard nicht günstig, aber das nach wie vor hohe Wachstumspotenzial rechtfertige die hohe Bewertung. Ein neues Rekordhoch sei nur eine Frage der Zeit.Dabei bleiben und Stopp bei 170 Euro setzen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der MasterCard-Aktie. (Analyse vom 26.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MasterCard-Aktie: