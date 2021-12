Börsenplätze Marqeta-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Marqeta-Aktie:

17,10 USD +0,71% (15.12.2021, 22:00)



ISIN Marqeta-Aktie:

US57142B1044



WKN Marqeta-Aktie:

A3CQSL



NASDAQ Ticker-Symbol Marqeta-Aktie:

MQ



Kurzprofil



Marqeta, Inc. (ISIN: US57142B1044, WKN: A3CQSL, NASDAQ Ticker-Symbol: MQ) bietet moderne Lösungen für die Ausgabe von Karten und die Abwicklung von Zahlungen an. Das Unternehmen betreibt die Marqeta-Plattform, eine Cloud-basierte, offene Anwendungsprogrammschnittstellen-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, moderne, reibungslose Zahlungskartenerlebnisse für Verbraucher und kommerzielle Anwendungsfälle zu entwickeln, die entweder den Kern ihres Kerngeschäfts darstellen oder dieses unterstützen. Die Plattform bietet drei primäre Funktionen: Marqeta Issuing, Marqeta Processing und Marqeta Applications.



Das Unternehmen bietet Lösungen wie On-Demand-Services, Buy Now Pay Later, Expense Management, Travel, Alternative Lending, Disbursements und Incentives. Es bietet seine Lösungen für verschiedene Branchen an, darunter Digital Banking, Incentives und Prämien, Online-Reisen, Kreditvergabe für kleine Unternehmen, On-Demand-Services, Medien- und Werbeagenturen, Point-of-Sale-Finanzierung, Versicherungen und Einzelhandelsmarktplätze. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen wie Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna und Square. (16.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marqeta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Marqeta (ISIN: US57142B1044, WKN: A3CQSL, NASDAQ Ticker-Symbol: MQ) unter die Lupe.Marqeta sei ein US-Fintech, das diesen Sommer sein IPO in den USA gefeiert habe. Virtuelle Kreditkarten für Endkunden würden ebenso wie Payment-Dienste vertrieben. Der Konzern sei damit in einem absoluten Zukunftsmarkt tätig. Allerdings sei Marqeta noch nicht profitabel und die in den USA bevorstehende Zinswende habe dem ganzen Sektor stark zugesetzt.In den USA würden traditionell viele Menschen mit Kreditkarte zahlen. Rund um dieses Produkt biete der Payment-Anbieter zahlreiche Dienstleistungen an, nicht zuletzt die Abwicklung von Zahlungen über die eigenen Strukturen. Jedoch sei die Bewertung des im Juni an die Börse gegangenen Fintechs mit einem KUV von 14 für 2022 teuer. Auch wenn vergleichbare Wettbewerber ähnlich hoch rentieren würden, sei das bei steigenden Zinsen und laufenden Verlusten offenbar zu viel für die meisten Anleger gewesen.Das Unternehmen sei in aussichtsreichen Märkten unterwegs und stehe eher noch am Anfang der Entwicklung. DER AKTIONÄR habe die Aktie im Sommer für Mutige zum Kauf empfohlen. Allerdings sei das Papier bei 18,00 Dollar vor wenigen Tagen ausgestoppt worden.