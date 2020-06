Diese neue geldpolitische Hilfe, die leicht über den Erwartungen des Marktes liege, komme für den vorgeschlagenen Aufbauplan der Europäischen Kommission genau zur rechten Zeit. Das Zusammenwirken von Geld- und Haushaltspolitik schaffe das, was man einen sehr soliden "Policy Mix" nenne. Die Märkte hätten diese ehrgeizigen Beschlüsse in vielerlei Hinsicht positiv aufgenommen. Europäische Aktien hätten US-Aktien in den vergangenen Wochen deutlich übertroffen (mehr als neun Prozent Differenz zwischen dem EURO STOXX 50 (ISIN: ‎EU0009658145, WKN: 965814) und dem S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) seit dem 15. Mai).



Die Zinssätze der Peripherieländer, die Hauptnutznießer der möglichen Vergemeinschaftung von Schulden und eines Wohlstandstransfers über den Aufbauplan seien, seien beträchtlich gesunken. So seien die Zinsen für zehnjährige italienische Staatsanleihen von 1,86 Prozent zu Mitte Mai auf 1,42 Prozent gefallen. Die Aussicht auf ein riesiges Konjunkturpaket, verbunden mit extremen Performance- und Bewertungsdifferenzen, sei Value-Aktien zugutegekommen: Die unterbewerteten Titel hätten Wachstumsaktien seit dem 15. Mai um 6,5 Prozent übertroffen.



Auch der Euro habe in hohem Maße von dieser Situation profitiert und sei von 1,08 US-Dollar zu Mitte Mai auf 1,13 US-Dollar gestiegen. Hierfür gebe es zwei Gründe: Einerseits den unbestreitbaren Glaubwürdigkeitsgewinn der Europäischen Union durch den Umfang und das Zusammenwirken der angekündigten Maßnahmen und andererseits die hohe Nachfrage nach der europäischen Währung durch ausländische Anleger, die durch die Aussagen von Christine Lagarde noch verstärkt worden sei.



In bisherigen Krisen habe sich Europa unschlüssig gezeigt und dann die Konsequenzen tragen müssen. Doch dieses Mal gab es kein Zaudern bei der Aufforderung zum Tanz, und die Märkte scheinen ein paar Takte mittanzen zu wollen, so die Experten von La Financière de l'Échiquier. Voraussetzung sei allerdings, dass diejenigen, die am Rand der Tanzfläche warten und den Aufbauplan noch ablehnen würden - vor allem Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden -, den Ball nicht vorzeitig beenden würden. (09.06.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - "Ein Walzer im Dreivierteltakt ( ) ist einfach betörend", sang einst der belgische Chansonnier Jacques Brel zum wilden Rhythmus des Akkordeons. Beim Tanz zum ebenso wilden Rhythmus der Marktrallye hat der Dreivierteltakt des europäischen Walzers die Anleger ebenfalls betört, so Enguerrand Artaz, Fondsmanager, La Financière de l'Échiquier.Der erste Schlag Mitte Mai habe mit dem ehrgeizigen deutsch-französischen Aufbauplan den Weg für eine Vergemeinschaftung der Schulden auf europäischer Ebene sowie für die Stärkung der Solidaritätsmechanismen geebnet. Der zweite Impuls sei am 27. Mai mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission für einen Aufbauplan über 750 Milliarden Euro gefolgt, der auf dem deutsch-französischen Vorschlag basiere. In der vergangenen Woche habe sich dann mit den neuen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) der dritte Schlag vollzogen.