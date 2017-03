Die US-Wirtschaft entwickle sich gut, vor allem die Konsumausgaben und der Immobilienmarkt. Die Industriedaten seien uneinheitlich, die Einkaufsmanagerstimmung signalisiere eindeutig Wachstum. Die Inflation steige an, ebenso die Binnennachfrage und Energieinvestitionen würden wieder zunehmen. In Japan sei das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal nach unten korrigiert worden, liege aber mit einer realen Wachstumsrate von einem Prozent für das Gesamtjahr immer noch über den Erwartungen und dem Potenzial. Laut Ankündigung der Bank of Japan sollten die Leitzinsen stabil bleiben. China dürfte seine Vorgehensweise in Sachen Konjunkturbelebung überdenken und anfangen, seine Devisenreserven zu schützen.



Aktien würden bislang die Risiken ignorieren und Auftrieb durch vielversprechende Fundamentaldaten bekommen. "Die Märkte preisen eine Art perfekte Welt, aber Bewertungen sind für den mittelfristigen Trend weniger bedeutend. Die Charttechnik bleibt positiv und die Gewinne steigen", kommentiere Greil. Merck Finck bleibe für japanische und europäische Aktien positiv eingestellt. Seit neuestem treffe dies mit Blick auf die Bewertungen, verbesserte Frühindikatoren und Gewinntrends sowie stabilere Währungen auch für Schwellenländer-Aktien zu, während die Bank US-Papiere weiterhin neutral gewichte.



Die Anleihenmärkte seien weiter recht stabil und würden abwarten, wie Trump seine Politik gestalten werde. Auch wenn sich Spannungen aufbauen würden, dürften sich die Märkte in einer festen Bandbreite um das aktuelle Niveau bewegen. Die Zinsaufschläge würden sich in beinahe historisch engen Grenzen halten und die Liquidität sei relativ niedrig.



Der Währungsausblick scheine von der Politik und den Marschrichtungen der Zentralbanken abzuhängen. "Eine stärkere US-Konjunktur, höhere Renditen und eine Leitzinsanhebung sowie die Unsicherheiten rund um die Wahlen in Europa könnten den Dollar in den kommenden Monaten stärken", so Greil. In der zweiten Jahreshälfte dürfte sich die Entwicklung jedoch umkehren, wenn Trump auf einer schwächeren US-Währung bestehe. Merck Finck halte an der Spanne von 1,00 bis 1,15 fest.



Angebot und Nachfrage nach Öl seien mittlerweile ausgeglichener, sodass die Bank die Spanne für die Sorte Brent bei 40 bis 60 US-Dollar pro Barrel belasse. Industriemetalle würden sich positiv entwickeln, die charttechnische Analyse deute auf eine weitere Verbesserung hin. Gold habe zugelegt und bleibe eine Versicherung gegen Unwägbarkeiten. Merck Finck bestätige die erwartete Preisspanne von 1.150 bis 1.350 US-Dollar je Feinunze. (07.03.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Trotz politischer Unsicherheiten durch US-Präsident Trump und die bevorstehenden Wahlen in Europa wird der Ausblick für das weltweite Wachstum immer besser, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.So würden die Einkaufsmanagerindices in fast allen Ländern deutlich über 50 liegen und damit auf ein relativ starkes Wirtschaftswachstum hindeuten. Zugleich sei die Geldpolitik weiter expansiv. "Der Ausblick bleibt vergleichsweise günstig, Risiken sind aber nicht zu übersehen. Daher ist Diversifizierung unverändert das A und O", sage Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, im aktuellen Marktkompass März 2017. Basierend auf soliden Gewinnaussichten bleibe die Bank bei Aktien übergewichtet; bei Anleihen habe sie ihr Engagement in Schwellenländeranleihen in Landeswährung erhöht.Das Wirtschaftswachstum zeige sich in vielen europäischen Ländern robust, die Anleger würden Vertrauen fassen und die Beschäftigungssituation bessere sich. Die Wahlen seien der größte Unsicherheitsfaktor, und die politische Lage in Frankreich und Italien beherrsche die Schlagzeilen. Die Europäische Zentralbank fahre ihr Kaufprogramm ab April zurück. In der zweiten Jahreshälfte dürfte eine weitere Reduzierung der expansiven Geldpolitik wieder ins Gespräch kommen, sofern der Wirtschaftswachstumstrend positiv bleibe.